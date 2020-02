Final Fantasy VII Remake: Die internen Erwartungen wurden übertroffen, meint der verantwortliche Produzent

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, wird aus der geplanten Veröffentlichung des „Final Fantasy VII“-Remakes im kommenden Monat nichts mehr.

Stattdessen benötigten die verantwortlichen Entwickler noch etwas mehr Zeit, was dazu führte, dass die Veröffentlichung um ein paar Wochen nach hinten geschoben wurde. Laut dem zuständigen Produzenten Yoshinori Kitase wird sich die zusätzliche Wartezeit definitiv lohnen. Demnach habe die Qualität des „Final Fantasy VII Remakes“ die internen Erwartungen schlichtweg übertroffen.

Die erste Episode wird auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert

„Damit übertrifft das Spiel, das kurz vor der Geburt steht, sogar meine eigenen Erwartungen als derjenige, der den Wunsch geäußert hat, dieses Unterfangen überhaupt in Angriff zu nehmen. Tatsächlich könnte derjenige, der sich im Moment am meisten darauf freut, dieses Spiel zu spielen, in der Tat ich sein“, kommentierte Kitase die Arbeiten am „Final Fantasy VII Remake“.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Schafft schon einmal Platz – Installationsgröße der Neuauflage bekannt

Laut Kitase arbeiteten an der Neuauflage sowohl Entwickler, die am 1997 veröffentlichten Original beteiligt waren, als auch Team-Mitglieder, die mit dem legendären Rollenspiel-Klassiker aufgewachsen sind. Hierzulande wird die erste Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes ab dem 10. April 2020 für die PlayStation 4 erhältlich sein und auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert.

Die Installationsgröße der Neuauflage liegt laut aktuellen Gerüchten bei mehr als 100 Gigabyte. Schaufelt euch also schon einmal entsprechend viel Speicherplatz frei.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake