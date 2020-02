The Witcher 3 – Wild Hunt: Cross-Save-Unterstützung auch für PS4 & Xbox One? Das sagt CD Projekt

Im Laufe des gestrigen Tages wurde die Switch-Version von "The Witcher 3: Wild Hunt" mit einem umfangreichen Update bedacht, das unter anderem eine Cross-Save-Funktionalität mit dem PC mit sich brachte. Doch wie stehen die Chancen, dass es dieses Feature auf die PS4 und die Xbox One schafft?

In dieser Woche veröffentlichen CD Projekt und die Entwickler von Saber Interactive ein umfangreiches Update zur Switch-Version des Fantasy-Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“.

Dieses hob die mobile Fassung des gefeierten Abenteuers auf die Version 3.6 und brachte verschiedene neue Features mit sich. Neben zusätzlichen Grafik-Optionen hielt zudem eine Cross-Save-Unterstützung Einzug. Dank dieser ist es möglich, bestehende „The Witcher 3: Wild Hunt“-Spielstände von Steam oder GOG in die Switch-Version zu importieren.

Cross-Save-Unterstützung bleibt ein Switch-exklusives Feature

Doch wie stehen die Chancen, dass die Cross-Save-Unterstützung auf kurz oder lang den Weg in die Xbox One- und PlayStation 4-Versionen von „The Witcher 3: Wild Hunt“ findet? Offenbar nicht allzu gut. Wie ein Sprecher von CD Projekt auf Nachfrage bestätigte, haben wir es hier mit einem Feature zu tun, das speziell für die Switch-Fassung entworfen wurde.

Zum Thema: The Witcher 3 Wild Hunt: Switch-Umsetzung und Netflix-Serie beflügelten die Verkaufszahlen

„Diese Möglichkeit haben wir speziell für die Switch-Version entwickelt, zusammen mit Saber Interactive, dem Team, das mit uns eng am Switch-Port zusammengearbeitet hat. Für die anderen Versionen von The Witcher 3 ist keine ähnliche Funktionalität geplant“, so CD Projekt weiter.

„The Witcher 3: Wild Hunt“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC sowie Nintendos Switch erhältlich.

