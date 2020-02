Xbox Series X: Offizielle Enthüllung der Konsole noch vor der E3 2020?

Auch wenn wir uns in den kommenden Monaten auf potenzielle Highlights wie „The Last of Us: Part 2“ oder das Remake zu „Final Fantasy VII“ freuen dürfen, nähert sich die neue Konsolen-Generation mit großen Schritten.

In den vergangenen Wochen wurde viel darüber spekuliert, wann die PS5 beziehungsweise die Xbox Series X im Endeffekt enthüllt werden sollen. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass die offizielle Präsentation der PS5 möglicherweise Ende April erfolgt. Während sich Sony Interactive Entertainment zu diesen Spekulationen bisher nicht äußern wollte, erreichten uns heute weitere Gerüchte dieser Art.

Wann wird die Xbox Series X offiziell vorgestellt?

Diese drehen sich dieses Mal allerdings nicht um die PS5, sondern stattdessen um die Xbox Series X, den Konkurrenten aus dem Hause Microsoft. Wie es heißt, könnte Microsoft noch vor der diesjährigen E3 im Juni Nägel mit Köpfen machen und die Xbox Series X offiziell enthüllen. Dies möchte zumindest Tom Warren, Senior Editor bei The Verge, in Erfahrung gebracht haben.

Zum Thema: PS5: Deutete Sonys CFO Totoki eine Enthüllung im April an?

Woher Warren seine Informationen bezogen haben möchte, wurde nicht verraten. Sinn würde eine Enthüllung im Vorfeld der E3 durchaus machen, da sich Microsoft auf der wichtigsten Gaming-Messe anschließend auf die Spiele der neuen Konsolen konzentrieren könnte.

Die Redmonder selbst wollten die aktuellen Gerüchte um die Enthüllung der Xbox Series X bisher aber weder kommentieren noch bestätigen.

