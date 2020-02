PSN Releases: Die PS4-Neuerscheinungen der Woche im PS Store

Sony hat eine Übersicht über die Neuerscheinungen der Woche veröffentlicht. Mit dabei sind PS4-Games wie "One Punch Man: A Hero Nobody Knows".

Auch am heutigen Montag brachte Sony eine Übersicht über die Spiele in den Umlauf, die in dieser Woche im PlayStation Store veröffentlicht werden. Zu den PS4-Releases zählt beispielsweise „Two Point Hospital“, das am morgigen 25. Februar 2020 das PSN erobern wird. Fragen zur Konsolenversion werden in dieser Meldung beantwortet.

Im weiteren Verlauf der Woche erscheinen Spiele wie „Overpass“ und Bloodroots“, bevor am 28. Februar 2020 mit „One Punch Man: A Hero Nobody Knows“ ein neuer Titel aus dem Hause Bandai Namco Entertainment ins Rennen geschickt wird. Gekauft werden kann das Spiel unter anderem als Deluxe Edition mit zusätzlichen Boni.

Zum Preis von rund 85 Euro umfasst die Deluxe Edition den Charakter-Pass (Season Pass), den Terrible Tornado (Pyjama), das Genos-Outfit (Waffenmodus), das Speed-o‘-Sound Sonic-Outfit und den Pelzmantel Höllischer Blizzard. Vorbestellungen sind hier möglich. Als Belohnung winken einige weitere Boni.

Auch „Romance of the Three Kingsom XIV“ erobert in dieser Woche das PlayStation Network und kann wahlweise als Deluxe Edition gekauft werden. Nachfolgend seht ihr die komplette Liste, die auf dem offiziellen PlayStation Blog veröffentlicht wurde.

PSN-Releases der Woche

Covert – 25. Februar

Infliction: Extended Cut – 25. Februar

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – 25. Februar

Two Point Hospital – 25. Februar

Amoeba Battle – Microscopic RTS Action – 26. Februar

Ganbare! Super Strikers – 26. Februar

Grizzland – 26. Februar

Hero must die. again – 26. Februar

Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash! – 26. Februar

Vasilis – 26. Februar

Overpass Deluxe Launch Edition – 27. Februar

Overpass Launch Edition – 27. Februar

Bloodroots – 28. Februar

Bucket Knight – 28. Februar

Chop is Dish – 28. Februar

Coffee Crisis – 28. Februar

Don’t Even Thing – 28. Februar

Don’t Even Think: Starter Bundle (Full Game+ 500 D Points) – 28. Februar

My Heroes One’s Justice 2 Deluxe Edition – 28. Februar

One Punch Man: A Hero Nobody Knows – 28. Februar

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe Edition – 28. Februar

Romance of the Three Kingsoms XIV Digital Deluxe with Bonus – 28. Februar

Romance of the Three Kingsom XIV with Bonus – 28. Februar

Spartan Fist – 28. Februar

Stab Stab Stab! – 28. Februar

+++ PSN-Store: Hunderte PS4-Spiele-Deals im PlayStation Store gestartet +++

Im PlayStation Network warten außerdem ein paar Deals auf euch, die in der vergangenen Woche freigeschaltet wurden. Dazu zählen unter anderem das Angebot der Woche und der sogenannte Japan-Sale mit mehreren hundert Angeboten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store