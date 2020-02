PAX East 2020: Capcom verzichtet wegen Coronavirus auf die Anreise aus Japan

Der sich weltweit immer stärker verbreitende Coronavirus zwingt offenbar auch Capcom zur Vorsicht. Der japanische Entwickler und Publisher möchte die Teilnahme an der bevorstehenden PAX East 2020 nicht vollständig absagen. Allerdings verzichtet man auf die Anreise von Entwicklern aus Japan und weiteren Regionen Asiens.

Die PAX East 2020 finde in dieser Woche vom 27. März bis zum 1. März 2020 in Boston statt. Auch Sony Interactive Entertainment und Square Enix haben bereits die Teilnahme abgesagt. Im Fall von Square Enix verzichtet das Unternehmen ebenfalls nur auf die Anreise aus Japan.

Da wichtige Capcom-Entwickler nicht mehr anreisen werden, kommt es zu einigen Veränderungen im Programmplan. So wird ein geplantes „Monster Hunter“-Event ohne die zuvor angekündigten Entwickler-Gäste auskommen müssen.

Auf Twitter hat Capcom die Änderung angekündigt. Dort heißt es, dass das geplante Monster Hunter Festa-Event sowie Neuigkeiten zu „Iceborne“ weiterhin im Rahmen der PAX East präsentiert werden. Allerdings werden die japanischen Entwickler nicht vor Ort sein.

Capcom verzichtet im Tweet zwar darauf, den Coronavirus als Grund für die Absage zu bestätigen, aber da diese Begründung auf der Hand liegt und zuvor schon Square Enix eine ähnliche Vorgehensweise verfolgt hat, dürfte der Fall wohl klar sein.

Nach der PAX East 2020 folgt vom 16. bis 20. März 2020 in San Francisco die GDC 2020, für die es auch schon einige Absagen gab.

An update on MH Festa: Boston 2020:

Unfortunately, our guests from the MH dev team will no longer be able to attend the event. We will no longer have an autograph session but are still planning to share #Iceborne news.

Our sincere apologies for inconvenience! pic.twitter.com/DVpQugYieS

— Capcom USA (@CapcomUSA_) February 20, 2020