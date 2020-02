Call of Duty Modern Warfare: Neues Update mit Bazaar-Map, Playlist-Aktualisierung und mehr – Changelog

Für "Call of Duty: Modern Warfare" steht das nächste Update zum Download bereit. Es bringt die Map "Bazaar" in den Shooter und nimmt Änderungen an der Playlist vor. Die weiteren Details offenbart der offizielle Changelog.

Infinity Ward hat für „Call of Duty: Modern Warfare“ ein neues Update veröffentlicht. Es kann ab sofort für PS4, Xbox One und PC geladen werden. Zu den Neuerungen, die mit der Aktualisierung in das Spiel finden, zählt die Map „Bazaar“. Zudem wurde „Shoot House“ zur existierenden Playlist mit Shipment und Rust 24/7 hinzugefügt und ihr könnt Rust im 3v3-Sniper-Modus spielen.

Änderungen an den Waffen

Auch an der Waffenbalance wurden Änderungen vorgenommen. Bei der Armbrust wurde die Nachladegeschwindigkeit erhöht, bei der SA87 kam es unter anderem zur Reduzierung des Rückstoßes. Und die Under Barrel Shotgun wurde in einigen wichtigen Punkten neu eingestellt. Dazu zählen eine erhöhte Pelletanzahl, eine erhöhte Granatenanzahl, eine erhöhte Reichweite und zugleich eine verringerte Feuerrate.

Darüber hinaus nimmt sich das neue Update für „Call of Duty: Modern Warfare“ verschiedenen Fehlern an und behebt diese. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr euch hier anschauen.

Schon im Laufe der Woche berichteten wir, dass die Spieler von „Call of Duty: Modern Warfare“ am kommenden Wochenende an einem Double XP-Event teilnehmen können. Es startet am Freitag, dem 28. Februar 2020 um 19 Uhr. Im Zuge des Events könnt ihr euch wie gewohnt mit doppelten Erfahrungspunkten eindecken.

+++ Call of Duty Modern Warfare: Exklusive PS4-Inhalte für Season 2 +++

„Call of Duty: Modern Warfare“ kam im Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt. Seitdem wird der Shooter regelmäßig mit Neuerungen unterstützt. Viele Fans warten gespannt auf eine Battle Royale-Komponente, zu der bisher keine offiziellen Details vorliegen. Jüngsten Berichten zufolge geht Activision gegen entsprechende Leaks vor.

