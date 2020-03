Final Fantasy VII: Könnte für kommende Generationen ein weiteres Mal neu aufgelegt werden

In wenigen Wochen wird die erste Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes auch hierzulande zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

In einem aktuellen Interview sprach Director und Scenario Writer Yoshinori Kitase über die Zukunft des Titels und wies darauf hin, dass die Arbeiten an der zweiten Episode sofort nach der Veröffentlichung der ersten Episode anlaufen werden. Darüber hinaus soll gewährleistet sein, dass auch kommende Generationen in der Lage sein werden, „Final Fantasy VII“ zu spielen.

Weitere Remakes könnten auf kurz oder lang folgen

Um dies zu gewährleisten, ist durchaus denkbar, dass „Final Fantasy VII“ in zehn oder zwanzig Jahren ein weiteres Mal neu auflegt werden könnte.

„Final Fantasy VII ist ein Spiel, das, wenn es nur das Original wäre, nur als etwas aus der Vergangenheit in Erinnerung bliebe und die Menschen würden sich nicht so sehr damit beschäftigen“, so Kitase.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Geschichte in sich abgeschlossen – Handlung soll auch Fans des Originals überraschen

Und weiter: „Um etwas zu sein, das auch von zukünftigen Generationen geliebt und weiterverfolgt wird, müssen wir es in meinen Augen immer wieder auffrischen, so wie wir es gerade tun. Und in zehn oder zwanzig Jahren muss es vielleicht wieder gemacht werden! Selbst wenn dies das Einzige ist, was ich in meiner restlichen Karriere tue, werde ich nicht unzufrieden sein.“

Die erste Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes wird am 10. April 2020 veröffentlicht und aufgrund eines Exklusiv-Deals zwischen Sony Interactive Entertainment und Square Enix über einen Zeitraum von einem Jahr zeitexklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

