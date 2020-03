The Witcher 4: Entwicklung soll nach Cyberpunk 2077-Release starten – Fünf Jahre Entwicklungszeit

Dass CD Projekt RED nach dem Erfolg von „The Witcher 3: Wild Hunt“ eine Fortsetzung der Reihe anstrebt, wurde bereits mehrfach angedeutet. In einem aktuellen Bericht des polnischen Wirtschaftsmagazins Stooq (via Eurogamer) heißt es nun, dass der Studio-Präsident Adam Kiciński etwas genauer darüber gesprochen hat, wann die Entwicklung von „The Witcher 4“ beginnen soll.

Derzeit arbeitet CD Projekt RED mit Hochdruck an der Fertigstellung von „Cyberpunk 2077“, das inzwischen bereits an die Rating-Agenturen ausgeschickt wurde, um Altersfreigaben für die verschiedenen Regionen zu erhalten. Gleichzeitig widmet sich das Entwicklerteam dem Feinschliff.

The Witcher 4: Entwicklung startet schon bald

In dem Bericht des Wirtschaftsmagazins wird Kiciński recht deutlich und sagt, dass die Arbeit am nächsten großen Singleplayer-Rollenspiel unmittelbar beginnen soll, wenn die Arbeit an „Cyberpunk 2077“ abgeschlossen ist. Erste ziemlich klare Konzepte hat das Team bereits erarbeitet, die offenbar nur darauf warten umgesetzt zu werden.

Zwar sagte er nicht, dass es sich um „The Witcher 4“ handelt, jedoch machte er deutlich, dass das Studio zwei große Welten erschaffen hat, in denen man sich in der Zukunft bewegen möchte. Das bedeutet, in Zukunft werden alle Spiele von CD Projekt RED entweder in der Welt von „The Witcher“ oder im „Cyberpunk“-Universum angesiedelt sein.

„Wir haben zwei Welten und innerhalb dieser Welten wollen wir Spiele schaffen – daher sind alle Spiele, die jetzt geplant sind, entweder ‚Witcher‘ oder ‚Cyberpunk‘.“

Nach der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ möchte man das Spiel wie zuvor auch „The Witcher 3“ mit einigen Erweiterungen versorgen. Demnach sind zwei große Erweiterungen zu erwarten und anschließend noch der bereits angekündigte Multiplayer-Modus, der voraussichtlich nicht vor 2022 erscheinen soll.

Ob die Entwicklung von „The Witcher 4“ bereits nach dem Release von „Cyberpunk 2077“ starten soll oder erst nach der Veröffentlichung des letzten großen Updates, ist noch nicht klar. Es ist aber davon auszugehen, dass die Entwicklung Fahrt aufnimmt, sobald die Teams nicht mehr an die Entwicklung des aktuellen Titels gebunden sind.

Entwicklungszeit bis zu fünf Jahre

Der Studio-Präsident betonte zudem, dass man die Entwicklungszyklen nicht versuchen möchte zu beschleunigen. Eine Entwicklungszeit von vier bis fünf Jahren für ein großes Rollenspiel sieht er als realistisch. Das Studio soll so weit wachsen, dass gleichzeitig zwei große Rollenspiele entwickelt werden können, was aber wohl noch einige Jahre dauern wird, glaubt Kiciński.

