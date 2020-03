Disaster Report 4 Plus: Umfangreiche Gameplay-Szenen und Choice-Trailer

Die englische Version von "Disaster Report 4 Plus: Summer Memories" zeigt sich in einem umfangreichen Gameplay-Video. Der Launch des Titels erfolgt im April dieses Jahres für Konsolen und PC.

NIS America gab kürzlich bekannt, dass das Katastrophenspiel „Disaster Report 4 Plus: Summer Memories“ in Kürze im Westen veröffentlicht wird. Der Launch erfolgt im April für Konsolen und PC. Schon heute könnt ihr euch etwas intensiver mit dem Gameplay vertraut machen. Denn im Zuge eines Livestreams wurde Material aus der englischen Version von „Disaster Report 4 Plus: Summer Memories“ gezeigt. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr eine Aufzeichnung.

Den Angaben der Entwickler zufolge erwarten euch im Spielverlauf nach den großen Katastrophen erschwerende Umstände wie Nachbeben, Feuer, einstürzende Gebäude, Trümmer und ein instabiles Gelände. Im Spiel gibt es weit mehr Gefahren, denen ihr während der albtraumhaften Umstände ausgesetzt seid.

Erhebt euch über das Unglück

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Wenn ein massives Erdbeben deine Stadt trifft, befindet ihr euch im Epizentrum einer chaotischen und katastrophalen Krise. Es ist eure Entscheidung, euch über das Unglück zu erheben, eure Gedanken und eure Mitüberlebenden zu sammeln und die Katastrophe zu überstehen.“

In „Disaster Report 4 Plus: Summer Memories“ müsst ihr vertraute Orte unter ungewohnten Umständen durchqueren, um nicht selbst zum Opfer zu werden. Die anderen Überlebenden und die wichtigen Entscheidungen sollen den Verlauf eurer Erfahrung beeinflussen und bestimmen, wie eure Reise durch diese Krise enden wird.

In Nordamerika sowie Europa soll der Lauch am 7. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erfolgen. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Material:

Update: Wir haben diese Meldung um einen Trailer ergänzt, der sich den Entscheidungen der Spieler widmet. Den Clip könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

