Xbox Series X: Konsole so groß wie ein Kühlschrank? Microsoft reagiert mit einem Bildervergleich auf die Memes

Im Laufe des gestrigen Tages stellte Microsoft die Hardware der Xbox Series X im Detail vor und nannte endlich konkrete Spezifikationen.

Das Design der Konsole hingegen wurde bereits auf den The Game Awards 2019 im vergangenen Jahr enthüllt und sorgte für gemischte Reaktion. Während ein Teil der Spieler durchaus angetan war, lieferten andere Nutzer zahlreiche witzige Memes. Vor allem das Bild, das die Xbox Series X in Form eines Kühlschranks in der heimischen Küche zeigte, erfreute sich in den internationalen Gaming-Foren großer Beliebtheit.

Microsoft liefert einen Größenvergleich

Via Twitter bewiesen die Verantwortlichen von Microsoft Humor und griffen das besagte Meme auf. Doch wie schneidet die Xbox Series X im Größenvergleich mit einem Kühlschrank ab? Diese Frage beantwortet ein entsprechender Bildvergleich, den Microsoft via Twitter in Umlauf brachte. So belaufen sich die Maße der neuen Xbox auf 151 x 151 x 301 Millimeter.

Die Xbox Series X wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in die Regale der Händler finden und laut offiziellen Angaben mit einer leistungsstarken Hardware, der Unterstützung von Features wie den SSD-Speichern sowie dem Ray-Tracing und einer Abwärtskompatibilität, die die Xbox, die Xbox 360 und die Xbox One unterstützt, punkten. Vermarktet wird die Next-Generation-Konsole dabei unter dem Motto „Power your Dreams“.

Alle weiteren bestätigten Details zur Hardware und den Fetaures der Xbox der neuen Konsolen-Generation findet ihr ihr in unserer Themen-Übersicht.

