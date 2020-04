PlatinumGames: Bonus-Stage für Platinum-4-Ankündigungen bestätigt

Die Actionspiel-Experten von PlatinumGames haben in dieser Woche die vermeintlich letzte Ankündigung ihrer Platinum-4-Teaser-Seite vorgestellt. Dabei handelte es sich allerdings um einen Aprilscherz wie auch Hideki Kamiya von PlatinumGames auf Twitter bestätigte. Vorgestellt wurde ein Retro-Arcade-Shooter für Automaten.

Platinum 4: Bonus Stage gestartet

Tatsächlich ist aber im Laufe dieses Jahres noch eine echte Spielankündigung zu erwarten. Die Teaser-Webseite wurde um einen weiteren Eintrag ergänzt, der auf eine weiter Ankündigung hindeutet. Es gibt aber weder einen Namen noch einen Termin. Lediglich 2020 wird als Ankündigungszeitraum bestätigt.

Auf die Änderung der Teaser-Webseite machte das Studio auf Twitter aufmerksam. Dass kein genauerer Termin für die bevorstehende Enthüllung genannt wurde, könnte bedeuten, dass die Neuigkeit noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. Egal wann die Enthüllung stattfindet, wir lassen euch natürlich schnellstmöglich davon wisse, sobald weitere Informationen bekannt werden.

Zuvor kündigte PlatinumGames auf der Teaser-Webseite bereits die Kickstarter-Kampagne für „The Wonderful 101 Remaster“, das neue „Project G.G“ und die Gründung des neuen PlatinumGames Studio in Tokio an. Außerdem gab das Studio bekannt, dass man an einer neuen Game Engine arbeitet, die dem Studio dabei helfen soll, weiter originelle Spiele zu entwickeln. Möglicherweise gehört das noch anzukündigende Spiel einem komplett neuen Genre an.

