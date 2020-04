Sony: Drohen nach The Last of Us Part 2 und Iron Man VR weitere Verschiebungen?

Derzeit stellt sich die Frage, ob nach "The Last of Us Part 2" und "Iron Man VR" mit weiteren Verschiebungen zu rechnen ist. Sony Interactive Entertainment hinterließ auf Twitter ein Statement dazu.

Vor einigen Stunden wurden zwei Spiele verschoben, auf die viele Interessenten seit langer Zeit warten. „The Last of Us Part 2“ und „Iron Man VR“ kommen später auf den Markt, was der Ausbreitung des Coronavirus angelastet wird. Für beide Spiele gilt: Neue Termine wurden zunächst nicht genannt, sodass unklar ist, ob ihr weitere Woche oder gar Monate warten müsst.

Sony meldet sich zu Wort

Unter der Flagge von Sony Entertainment Interactive entstehen noch weitere Spiele, die in absehbarer Zeit erscheinen sollen. Doch drohen weitere Verschiebungen? Auf Twitter versucht das Unternehmen, die Fans zu beruhigen. Doch ausschließen kann auch SIE weitere Verzögerungen nicht.

Im Wortlaut heißt es: „Derzeit gibt es keine weiteren Verzögerungen anzukündigen. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.“ Das heißt, in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten könnte das Unternehmen unter Umständen weitere Release-Updates folgen lassen.

Unter anderem ist die Frage offen, wie es um „Ghost of Tsushima“ steht. Den bisherigen Planungen zufolge wird der Titel am 26. Juni 2020 auf den Markt gebracht. Dieser Termin wurde Anfang des Monats enthüllt. Auf Twitter sorgten die Verschiebungen von „The Last of Us Part 2“ und „Iron Man VR“ für Diskussionen, die auch „Ghost of Tsushima“ in den Trends aufsteigen ließen.

Mehr von Sony

Die aktuelle COVID-19-Pandemie traf die Herstellung, den Versand und den Verkauf im Einzelhandel nahezu unvorbereitet. Das Remake von „Final Fantasy 7“ ist ein gutes Beispiel. Square Enix betonte kürzlich, dass das Spiel früher ausgeliefert wurde, um einen pünktlichen Verkauf sicherstellen zu können. In einigen Regionen begannen erste Händler daraufhin, die ihnen zugeschickten Exemplare zu verkaufen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sony