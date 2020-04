The Crew 2: Gratis-Wochenende mit Trailer angekündigt

Mit einem weiteren Gratis-Wochenende könnt ihr einen weiteren Blick auf den Open-World-Racer "The Crew 2" werfen. Mit einem Trailer präsentiert Ubisoft die Eckdaten.

Falls ihr noch nicht so recht wisst, welches Spiel ihr am Wochenende in Angriff nehmen wollt, dann könntet ihr dank dem neuen Gratis-Wochenende einen Versuch mit dem Open-World-Racer „The Crew 2“ starten.

Wie Ubisoft heute mit einem neuen Trailer angekündigt hat, könnt ihr das Spiel vom 9. bis zum 13. April kostenlos spielen. Der frische Trailer gibt euch weiter unten im Artikel einen Überblick über die Eckdaten für das Gratis-Wochenende.

Genau wie die Vollversion kann die kostenlose Wochenend-Version auf PlayStation 4, Xbox One und PC genutzt werden. Wenn ihr euch nach dem Trial für den Kauf der Vollversion entscheidet, könnt ihr den Spielfortschritt natürlich behalten.

Testet das vollständige Spiel

Die zeitlich begrenzte Gratis-Version gibt euch die Möglichkeit, das gesamte Spiel, einschließlich der Inhalte des neuesten Updates „Inner Drive“ zu spielen. Zum Umfang zählen wöchentliche PvE-Wettbewerbe und LIVE Summit-Events, bei denen ihr die Spitze der Rangliste erreichen könnt, um abhängig von der Platzierung Belohnungen zu gewinnen.

Zum Thema: The Crew 2: Inner Drive – Das fünfte Update ist verfügbar – Trailer zu den Neuerungen

Das „Inner Drive“-Update wurde erst Ende März für „The Crew 2“ veröffentlicht. Das kostenlose Inhalts-Update brachte 20 neue Fahrzeuge, weitere Anpassungen und Events ins Spiel.

