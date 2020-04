The Last of Us Part 2: Fan-Trailer und Release-Statement von Naughty Dog

Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog sind schwer damit beschäftigt, "The Last of Us Part 2" so schnell wie möglich zu veröffentlichen. In der Zwischenzeit kann ein neuer Fan-Trailer angeschaut werden, der Neil Druckmann zu einem Tweet animierte.

Die Fans müssen sich länger auf das neue Abenteuer von Ellie gedulden. Vor der Verschiebung war ein Launch Ende Mai geplant.

„The Last of Us Part 2“ wurde kürzlich verschoben, was einige Fans dazu animierte, die restliche Wartezeit mit eigenen Kreationen zu überbrücken. Heraus kam unter anderem ein Trailer, von dem Naughty Dog Kenntnis nahm.

Recht beeindruckt war Naughty Dogs Writer/Director und Vizepräsident Neil Druckmann. Laut der eigenen Aussage musste er unbedingt Twitter starten, um auf den Clip aufmerksam zu machen. Anschauen könnt ihr euch den „Wolf Fan Trailer“ unterhalb dieser Zeilen.

So schnell wie möglich

In seinem Tweet machte Druckmann nicht nur auf den Fan-Trailer aufmerksam. Auch richtete er einige Worte an die Spieler, die ungeduldig auf „The Last of Us Part 2“ warten: Der Entwickler arbeitet eng mit Sony zusammen, um das Spiel rund um Joel und Ellie so schnell wie möglich auf den Markt bringen zu können. Schneller dürfte ohnehin schwierig werden. Aber es scheint, dass sich der Entwickler und der Publisher nicht unnötig viel Zeit lassen möchten.

„Dieser Fan-Trailer ist so verdammt gut. Ich musste auf Twitter zurückkehren, um ihn zu teilen“, so Druckmann im Wortlaut. Zugleich richtete er ein paar Worte an die ungeduldigen Fans: „Wir arbeiten immer noch hart mit Sony zusammen, um euch das Spiel so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen.“

Zum Thema

„The Last of Us Part 2“ wurde Anfang April auf unbestimmte Zeit verschoben. In der Begründung nannten Naughty Dog und Sony logistische Probleme, die von der COVID-19-Pandemie ausgelöst wurden. Später kam die Spekulation auf, dass zumindest der digitale Launch in absehbarer Zeit erfolgen könnte. Da der PS4-Titel inzwischen aus dem PlayStation Store verschwand und Rückerstattungen in die Wege geleitet wurden, scheinen sämtliche Spieler noch recht lange warten zu müssen.

+++ Sony: Drohen nach The Last of Us Part 2 und Iron Man VR weitere Verschiebungen? +++

Laut Naughty Dog soll sichergestellt werden, dass alle Fans in etwa zur selben Zeit loslegen können: „Wir möchten gewährleisten, dass alle zur etwa selben Zeit The Last of Us Part 2 spielen können“, so das Studio in einem Statement. Wann der Launch nachgeholt werden kann, steht in den Sternen. Auch „Iron Man VR“ traf es. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Fan-Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2