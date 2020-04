Marvel’s Avengers: Game Overview zeigt Fähigkeiten, Outfits und Missionen

Zu "Marvel's Avengers" wurde ein neues Video veröffentlicht, das tiefe Einblicke in den Titel gewährt, Vorgestellt werden unter anderem die Anpassungsmöglichkeiten und das Spielgeschehen.

Aufgrund der Verschiebung müsst ihr euch bis Sommer gedulden.

Square Enix hat zu „Marvel’s Avengers“ ein weiteres Video veröffentlicht. Nach dem Start des Clips, den wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet haben, erfahrt ihr, wie ihr eure Ausrüstung, Fähigkeiten und Outfits anpassen und wie ihr die Missionen von der Helicarrier-Basis aus starten könnt. Das „Game Overview“-Video hat eine Länge von fast drei Minuten und wurde mit englischsprachigen Erklärungen versehen.

Am Ende des Clips weist der Publisher nochmals auf den neuen Termin hin. Denn „Marvel’s Avengers“ wurde kürzlich verschoben. Erst am 4. September 2020 wird der Launch nachgeholt. Vorbestellungen sind bereits möglich. Bei teilnehmenden Händlern gibt es als Belohnung einen Beta-Zugang.

„Marvel’s Avengers“ befindet sich für die Plattformen PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Arbeit. Vor einiger Zeit gaben die Macher bekannt, dass der Titel nach dem Release langfristig mit zusätzlichen Inhalten unterstützt wird. Inbegriffen sind neue Handlungsstränge und besonders knackige Herausforderungen, die sich an ehrgeizige Spieler richten.

Dazu hieß es kürzlich: „Die Story wird sich über mehrere Jahre hinweg entfalten, ohne zufallsbedingte Lootboxen oder Pay-to-Win. Besitzer des Hauptspiels erhalten jeden neuen Superhelden und jede neue Region ohne zusätzliche Kosten.“ Letztendlich trefft ihr im Spiel auf verschiedene bekannte Recken wie Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor.

Zu den weiteren Features von „Marvel’s Avengers“ zählt der Online-Modus. Darin können sich bis zu vier Spieler zusammenschließen, um die Erde gegen eskalierende Bedrohungen zu verteidigen. Wollt ihr vor dem Launch mehr zu „Marvel’s Avengers“ in Erfahrung bringen, dann werft einen Blick auf unsere Themen-Übersicht. Hier das neue Video:

