The Last of Us Part 2: Neuer Termin aufgetaucht – Wird Ghost of Tsushima verschoben?

Auf Amazon tauchte ein neuer Releasetermin zu "The Last of Us: Part 2" auf. Sollte sich dieser bewahrheiten, könnte uns eine Verschiebung des Samurai-Abenteuers "Ghost of Tsushima" ins Haus stehen.

Wird "Ghost of Tsushima" zugunsten von "The Last of Us: Part 2" verschoben?

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, wird „The Last of Us: Part 2“ nicht mehr wie geplant Ende Mai für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Stattdessen führten die Auswirkungen des Coronavirus dazu, dass das neueste Projekt aus dem Hause Naughty Dog auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde. Während die Entwickler beziehungsweise Sony Interactive Entertainment zu einem neuen Releasetermin noch schweigen, brachte der US-Arm des weltweit führenden Versandhändlers Amazon heute einen möglichen Releasetermin ins Gespräch: Den 26. Juni 2020.

Erhält The Last of Us: Part 2 den Releae-Slot von Ghost of Tsushima?

Nun steht natürlich die Frage im Raum, ob wir es hier mit einem Fehler oder nicht doch einer vorweggenommenen Enthüllung zu tun haben. Vor allem die Tatsache, dass es sich beim 26. Juni 2020 um den Releasetermin des Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“ handelt, dürfte für Spekulationen sorgen. Schließlich können wir ausschließen, dass zwei PS4-exklusive Hochkaräter am gleichen Tag ins Rennen geschickt werden.

Denkbar wäre, dass sich Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen haben könnte, „Ghost of Tsushima“ zugunsten von „The Last of Us: Part 2“ zu verschieben. Zwar wurde kürzlich noch einmal versprochen, dass sich „Ghost of Tsushima“ definitiv nicht noch einmal verschieben wird, aufgrund der aktuellen Situation rund um die Auswirkungen der Coronakrise könnte bei Sony Interactive Entertainment jedoch ein Umdenken eingesetzt haben.

Möglich ist aber wie gesagt auch, dass wir es bei den Angaben von Amazon US lediglich mit einem simplen Fehler zu tun haben. Warten wir eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment ab.

