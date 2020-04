Call of Duty Warzone: Neues Playlist-Update bringt die Trios erneut zurück

"Call of Duty: Warzone" kann kostenlos gespielt werden.

Ein glückliches Händchen bewiesen die Entwickler von Infinity Ward bei den Arbeiten an „Call of Duty: Warzone“ zuletzt eher nicht.

Stattdessen entschloss sich das Studio aus ungeklärten Gründen gleich mehrfach dazu, die Trios zu entfernen und die „Call of Duty: Warzone“-Community mit diesem Schritt zu verärgern. Wie das Studio via Twitter bekannt gab, wird am morgigen Vormittag unserer Zeit ein neues Playist-Update aufgespielt, mit dem die Trios ein weiteres Mal zurückkehren.

Feedback der Spieler wurde vernommen

Ein Schritt, mit dem die Macher von Infinity Ward laut eigenen Angaben auf das Feedback der „Call of Duty: Warzone“-Spieler reagierte, die sich in den vergangenen Tagen lautstark für ein Comeback der Trios einsetzte. Ob die Trios dieses Mal dauerhaft den Weg in den Battle-Royal-Shooter finden werden, bleibt abzuwarten. Zuletzt hielten die Trios Einzug und wurden nur kurze Zeit später durch den „Snipers and Shotguns“-Modus ersetzt, in dem ausschließlich Shotguns und Scharfschützengewehre erlaubt waren.

„Call of Duty: Warzone“ ist in Form eines kostenlosen Downloads für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und erfreute sich schon kurz nach dem Launch großer Beliebtheit. Weltweit bringt es der Battle-Royal-Shooter laut offiziellen Angaben mittlerweile auf mehr als 50 Millionen registrierte Nutzer.

Um auch auf lange Sicht einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, gehen die Entwickler von Infinity Ward rigoros gegen Betrüger vor und sperrten in den vergangenen Tagen mehr als 70.000 Cheater und Hacker permanent.

We hear you loud and clear! We’ll be doing a playlist update tomorrow night, Thursday, April 16th at 11PM PST that brings BR Trios back to #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 16, 2020

