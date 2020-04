eFootball PES 2020: Konami verschiebt das UEFA Euro 2020-Update

Konami hat den bereits vor einiger Zeit angekündigten DLC zur UEFA Euro 2020 für die Fußball-Simulation „eFootball PES 2020“ aufgrund der weiter anhaltenden COVID-19-Pandemie verschoben.

Da in Japan der Notstand ausgerufen wurde und die Auswirkungen die Entwicklerstudios den Entwicklerstudios von Konami die Arbeit erschweren, kann der zuvor angekündigte 30. April 2020 nicht mehr als Veröffentlichungstermin gehalten werden, teilt das Unternehmen in einer aktuellen Pressemeldung mit.

Physische Version gestrichen

Weiter gibt der japanische Publisher und Entwickler bekannt, dass die zuvor geplante physische Version von „eFootball PES 2020“ mit Cover zur UEFA EURO 2020 nicht mehr erscheinen wird. Der Spielinhalt soll aber dennoch als kostenloses Update in vollem Umfang für Spieler auf PS4, Xbox One und PC zur Verfügung gestellt werden.

Die neuen Inhalte zur UEFA Euro 2020 sollen zu einem späteren Zeitpunkt als Data Pack in „PES 2020“ integriert werden. Wann genau das Update zum Download bereitgestellt werden soll, haben die Verantwortlichen von Konami bislang aber noch nicht bekannt gegeben.

Das offizielle UEFA eEURO 2020-E-Sport-Turnier wird aber auch in diesem Jahr mit „eFootball PES 2020“ fortgesetzt, bestätigten Konami und die UEFA. Das Finale wird online am 23. und 24. Mai ausgetragen. Das ursprünglich geplante Final-Event in London, wo die Finalisten um den Sieg spielen sollten, wird nun in virtueller Form durchgeführt.

Mehr: eFootball PES 2020: Data-Pack 5 steht bereit – Konami feiert 25 Jahre PES

Mit dem UEFA eEURO 2020-DLC erhalten Spieler den offiziellen Turnier-Modus der UEFA Euro 2020 sowie alle 55 UEFA-Nationalmannschaften inklusive der aktuellen Kader und Trikots. Auch das Wembley-Stadion als Austragungsort des Finalspiels der Europameisterschaft 2020 und das Sankt-Petersburg-Stadion werden für den DLC digitalisiert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu eFootball PES 2020