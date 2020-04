Days Gone: Offizielle Statistiken zum 1. Geburtstag

Das Open-World-Actionspiel „Days Gone“ war eines der größten PS4-Exklusivspiele des vergangenen Jahres. Während die internationalen Testwertungen für den Titel eher durchwachsen ausfielen, zeigten sich Spieler deutlich zufriedener. Der Metascore von 71 liegt auf Metacritic unter dem User-Score mit 8.1 Punkten.

Inzwischen ist „Days Gone“ ein Jahr im Handel für PS4 erhältlich. Die Entwickler nutzen diese Gelegenheit, um den Erfolg des Titels zu feiern. Passend dazu gibt es eine interessante Info-Grafik, die einige Details zur Spielzeit und den Ingame-Errungenschaften verrät.

Demnach haben alle Spieler zusammen insgesamt bereits mehr als 200 Millionen Stunden in dem Titel verbracht. Im Laufe dieser Zeit haben die PS4-Spieler mehr als 45 Millionen Horden und 32 Millionen Verseuchungen eliminiert. Zudem wurden sowohl 30 Millionen Überfall-Camps als auch 30 Millionen Nero Checkpoints befreit.

Etwa eine Million Spieler haben den Foto-Modus von „Days Gone“ verwendet. 600.000 von ihnen haben sich mit den erweiterten Funktionen befasst. Außerdem wurden mehr als 100 Millionen PlayStation Trophäen freigeschaltet. Die Details hat Sony Bend Studio auf Twitter mit einem passenden Bild verraten. Der Tweet mit der Grafik ist weiter unten in den Artikel eingebunden.

Aktuell arbeitet das „Days Gone“-Studio an einem neuen AAA-Titel, das vermutlich einer neuen IP angehört. Das Studio hat zuvor aber auch schon Interesse an einer Fortsetzung bekundet. Möglicherweise befinden sich auch zwei Titel in Entwicklung.

A year ago, players took their first ride on the Broken Road.

Thanks for sharing all the great memories you’ve had in #DaysGone and amazing photo mode screenshots! We love all of you! 💕🏍️ pic.twitter.com/tFohFefdcy

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) April 26, 2020