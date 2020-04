Deutscher Computerspielpreis 2020: Gewinner in der Übersicht – Anno 1800, Apex Legends und mehr

"Anno 1800" konnte sich in diesem Jahr beim Deutschen Computerspielpreis durchsetzen und wurde zum besten deutschen Spiel ernannt. Auch "Apex Legends" war erfolgreich. Wir haben die Gewinner in der Übersicht.

Auch beim Deutschen Computerspielpreis kam es aufgrund der COVID-19-Pandemie zu Einschränkungen.

Auch in diesem Jahr wurde der Deutsche Computerspielpreis vergeben, was aufgrund der COVID-19-Pandemie im Rahmen eines digitalen Events passierte. Durch die Show führten Barbara Schöneberger und Nino Kerl, die Nominierte und Gewinner per Videoschaltung in die Verleihung holten.

In der Kategorie „Bestes deutsches Spiel“ konnte sich „Anno 1800“ von Ubisoft Mainz/Ubisoft durchsetzen. Als „Bestes internationales Spiel“ wurde das von Electronic Arts stammende „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ausgezeichnet. Der Sonderpreis ging an „Foldit“. Und Fatih „gob b“ Dayik gewann die neu geschaffene Kategorie „Spieler des Jahres“.

„Einen herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Deutschen Computerspielpreises 2020! Ihre außergewöhnlichen Leistungen sind gleichzeitig herausragend und beispielhaft für die deutsche Games-Branche, die Technologie und Kultur auf einzigartige Weise vereint“, so Felix Falk, Geschäftsführer des Game. Nachfolgend seht ihr die Gewinner in der Übersicht.

Die Gewinner in der Übersicht

Bestes Deutsches Spiel: Anno 1800 (Ubisoft Mainz/Ubisoft)

Bestes Familienspiel: Tilt Pack (Navel/Super.com)

Nachwuchspreis – Bestes Debüt: The Longing (Studio Seufz/Application Systems Heidelberg)

Nachwuchspreise – Bester Prototyp: Couch Monsters

Beste Innovation und Technologie: Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries/Thunderful Publishing)

Beste Spielewelt und Ästhetik: Sea of Solitude (Jo-Mei/Electronic Arts)

Bestes Gamedesign: Anno 1800 (Ubisoft Mainz/Ubisoft)

Bestes Serious Game: Through the Darkest of Times (Paintbucket Games/HandyGames)

Bestes Mobiles Spiel: Song of Bloom (Kamibox)

Bestes Expertenspiel: Avorion (Boxelware)

Bestes Internationales Spiel: Star Wars Jedi: Fallen Order (Electronic Arts)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel: Apex Legends (Electronic Arts)

Spielerin/Spieler des Jahres: gob b (Fatih Dayik)

Bestes Studio: Yager Development (Berlin)

Sonderpreis der Jury: Foldit

Publikumspreis: The Witcher 3: Wild Hunt für Nintendo Switch (CD Projekt RED / Bandai Namco)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Deutscher Computerspielpreis