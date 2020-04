PS5: Weitere Hinweise auf ein großes Enthüllungs-Event im Mai?

In diesen Tagen scheinen sich die Hinweise auf ein großes Enthüllungs-Event zur PS5 im kommenden Monat zu verdichten. Weitere Hinweise auf das besagte Event lieferte das "Official PlayStation Magazine".

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Auch wenn Sony Interactive Entertainment in den vergangenen Wochen unter anderem die Hardware-Spezifikationen sowie den DualSense genannten Controller der PS5 enthüllte, stehen weiterhin verschiedene Fragen im Raum.

Unter anderem ist unklar, wann und zu welchem Preis die PlayStation der nächsten Generation ins Rennen geschickt werden soll. Zuletzt hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment im kommenden Monat ein großes Online-Event veranstalten wird, in dem weitere Details zur PS5 und erste Spiele der neuen Konsole vorgestellt werden sollen.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen das „Official PlayStation Magazine“. So weist das Magazin darauf hin, dass in der kommenden Ausgabe über PS5-Spiele berichtet werden soll. Welche Spiele genau gemeint sind, wurde nicht verraten. Da die neue Ausgabe des „Official PlayStation Magazine“ am 2. Juni 2020 veröffentlicht wird, liegt allerdings der Gedankengang nah, dass im Laufe des Monats Mai in der Tat erste Spiele der PS5 präsentiert werden.

Womit wir wieder beim großen PS5-Reveal-Event wären, das in den letzten Wochen immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte. Sony Interactive Entertainment wollte die Gerüchte um das besagte Online-Event bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Da die diesjährige E3 aufgrund des Coronavirus abgesagt werden musste und auch sonstige Messen erst einmal nicht abgehalten werden können, bleibt dem Unternehmen allerdings kaum eine andere Möglichkeit, als auf ein Online-Event zu setzen. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

