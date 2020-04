Assassin’s Creed: Ankündigung im Laufe des Tages? Weitere Hinweise auf Wikinger-Setting

"Assassin's Creed": Der neue Titel soll auch für die Next-Generation-Konsolen erscheinen.

In den vergangenen Monaten erreichten uns in regelmäßigen Abständen Gerüchte zur Zukunft der langlebigen „Assassin’s Creed“-Reihe.

Unter anderem war die Rede davon, dass der nächste Ableger den Namen „Assassin’s Creed: Kingdom“ tragen und mit einem Wikinger-Setting aufwarten könnte. Während sich die Verantwortlichen von Ubisoft weiter in Schweigen hüllen, erreichte uns heute das Gerücht, dass die offizielle Enthüllung des neuen „Assassin’s Creed“-Abenteuers unmittelbar bevorstehen könnte.

Roman könnte auf ein Wikinger-Setting hindeuten

Wie ein Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, soll die offizielle Ankündigung des nächsten „Assassin’s Creed“-Projekts im Laufe des heutigen Tages erfolgen. Zudem wird vermutet, dass neben dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 auch die beiden Next-Generation-Konsolen in Form der Xbox Series X und der PlayStation 5 mit dem neuen „Assassin’s Creed“ bedacht werden könnte.

Zum Thema: Assassin’s Creed 2020: Gerücht über nahende Ankündigung und Next-Gen-Release in diesem Jahr

Gleichzeitig scheinen sich die Hinweise auf ein Wikinger-Setting zu verdichten. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis soll ein neuer Roman auf Basis der „Assassin’s Creed“-Marke liefern, der am 17. November 2020 veröffentlicht wird. Im Zuge eines Händlereintrags fallen Schlagwörter wie „Wikinger“, „Ragnarok“, „Valhalla“ oder „Roman zum Spiel“.

Für gewöhnlich nimmt Ubisoft Ankündigungen zwischen 17 und 19 Uhr unserer Zeit vor. Sollten sich die Angaben des Insiders bewahrheiten, könnten uns als schon in ein paar Stunden erste Details und Eindrücke zum neuen „Assassin’s Creed“ ins Haus stehen. Wir bleiben natürlich für euch am Ball.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Kingdom