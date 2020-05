Prince of Persia 6: Ubisoft registriert passende Webadresse

Die frisch angemeldete Domain zu "Prince of Persia 6" könnte auf die bevorstehende Ankündigung des neuen Titels hindeuten, spekulieren die Fans der Reihe. Möglicherweise wird der Titel im Rahmen der bevorstehenden Enthüllungsevents der Next-Gen-Konsolen PS5 oder Xbox Series X angekündigt.

Ubisoft besitzt mit „Prince of Persia“ eine weltbekannte Marke, die seit langer Zeit auf die Rückkehr wartet. Mit der Registrierung einer passenden Webadresse scheint der französische Publisher und Entwickler nun die mögliche Weiterentwicklung der Reihe anzudeuten (via PushSquare).

Prince of Persia für PS5 und Xbox Series X?

Erst in der vergangenen Woche registrierte Ubisoft die Domain für „Assassin’s Creed Valhalla“ kurz bevor der Titel offiziell angekündigt wurde. Nun spekulieren die Fans, dass auch die frisch angemeldete Domain für princeofpersia6.com ein Hinweis auf die nahende Ankündigung des Spiels ist.

Das Timing könnte tatsächlich für eine Ankündigung eines neuen Spiels sprechen. Später in dieser Woche wird Microsoft in einem neuen Event mehr über die Xbox Series X verraten. Und auch Sonys PS5-Enthüllung wird für Ende Mai oder Anfang Juni erwartet. Beide Events könnten auch als Rahmen für die Ankündigung erster Third-Party-Next-Gen-Titel dienen.

Nachdem der persische Prinz die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One ausgelassen hat, besteht nun womöglich die Chance auf die Rückkehr mit den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X. Mit „Prince of Persia: Die vergessene Zeit“ erschien 2010 der letzte Ableger der Reihe auch für die Konsolen PS3 und Xbox 360.

Zum Thema: For Honor: Neues Event holt Prince of Persia in das Spiel

Dass auch Ubisoft die Reihe nicht vergessen hat, machte das Unternehmen erst vor einigen Wochen in „For Honor“ deutlich, als ein zeitbegrenzter Spielmodus eingeführt wurde, der von „Prince of Persia“ inspiriert war.

