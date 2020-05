Prince of Persia: Neue Ankündigung angeblich schon in den nächsten Wochen

Die Hinweise auf die Ankündigung eines neuen "Prince of Persia"-Spiels verdichten sich weiter. Ein angesehener Insider gibt zu verstehen, dass es in den nächsten Wochen neue Informationen geben soll.

In den vergangen Tagen verdichteten sich die Hinweise auf die bevorstehende Ankündigung eines neuen „Prince of Persia“-Ablegers. Nachdem eine fragwürdige Domain auf ein neues Spiel der Reihe gesichtet wurde, tauchte plötzlich ein Video eines eingestellten Titels auf, das auf Youtube acht Jahre niemandem zuvor aufgefallen war.

Ankündigung in den nächsten Wochen

Ein Branchen-Insider deutet nun an, dass die Ankündigung eines neuen „Prince of Persia“-Spiels in den nächsten Wochen zu erwarten sein soll. Der ResetEra-Nutzer Okabe wird als verlässlicher Insider angesehen. Er entkräftete zuvor beispielsweise Gerüchte über ein angeblich kommendes „Prince of Persia: Dark Babylon“.

Im ResetEra-Thread (via PSLS) zum kürzlich aufgetauchten Video-Pitch des eingestellten Titels „Prince of Persia: Redemption“ gab Okabe einen Hinweis. Nachdem ein Nutzer seine Enttäuschung zum Ausdruck brachte, dass die Reihe so lange von der Bildfläche verschwunden ist, sagte der Insider: „Wir sehen uns in ein paar Wochen.“ Genauere Quellen für die Informationen oder weitere Details sind bislang aber nicht bekannt.

Zum Thema

Mit Shinobi602 hat kürzlich ein anderer Insider angedeutet, dass andere weitgehend entkräftete 4Chan-„Leaks“ nicht komplett ausgedacht waren. Es bleibt jedoch noch abzuwarten, ob Ubisoft ein komplett neues Spiel entwickelt oder möglicherweise eine Remaster-Fassung eines vorherigen Serienablegers.

In den kommenden Wochen sind auch diverse Online-Events unter anderem in Geoff Keighleys Summer Game Fest Online-Event zu erwarten. Sollte dabei auch ein neues „Prince of Persia“-Spiel angekündigt werden, erfahrt ihr schnellstmöglich auch hier auf der Seite davon.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Prince of Persia