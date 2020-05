PS5 vs. Xbox Series X: Die Hardware-Power ist nicht entscheidend, so die Coffee Addict Studios

Die Xbox Series X wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft erscheinen.

In den vergangenen Wochen wurde eigentlich regelmäßig über den Leistungsvorsprung der Xbox Series X gegenüber der PS5 diskutiert.

Während ein Teil der Entwickler davon ausgeht, dass sich dieser in der Praxis kaum bemerkbar machen wird, rechnen andere damit, dass sich Xbox Series X-Spieler möglicherweise auf bessere Grafiken oder höhere Auflösungen beziehungsweise Framerates freuen dürfen. Geht es nach Charles Marcolim, dem Gründer der „Hazel Sky“-Macher der Coffee Addict Studios, dann kann der Leistungsunterschied guten Gewissens ignoriert werden, da beide Konsolen der neuen Generation mit einer Leistung punkten, die den Entwicklern zahlreiche neue Möglichkeiten offenbart.

Spiele, Service oder Indie-Unterstützung sind entscheidend

„Meiner Meinung nach minimal“, so Marcolim zum Leistungsvorsprung der Xbox Series X gegenüber der PS5. „Wir denken immer an Low-End-PCs, auf denen unser Spiel läuft, und versuchen daher immer, das Spiel so optimiert wie möglich zu gestalten. Alles, was über 10 TFLOPS hinausgeht, ist für uns in Bezug auf die GPU einfach der Himmel.“ Zumal die Hardware einer Konsole laut Marcolim ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt, wie der Erfolg der Switch zeige.

Marcolim weiter: „Ich denke nicht, dass die Leistung wirklich wichtig ist. Wenn es so wäre, dann wäre die Switch kein Erfolg. Ich habe das Gefühl, dass die Studios, die Microsoft gekauft hat und die Spiele herstellen, und die Sorgfalt, die sie aufbringen, um wirklich jedes Indie-Spiel auszuwählen, das in ihren Store kommt, damit es nicht zum Pseudo-Spiele-Friedhof wird, den Steam gemacht hat, weitaus bessere Zeichen sind als die rohe Leistung der Konsole.“

