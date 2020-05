Mafia: Der Director des Originals erwartet nicht viel vom Remake

In dieser Woche wurde ein Remake zum Gangster-Klassiker "Mafia" angekündigt. Via Twitter meldete sich Daniel Vávra, der Director und Autor des originalen "Mafia"-Abenteuers, zu Wort und wies darauf hin, dass er vom Remake nur wenig erwartet.

"Mafia" bekommt ein Remake spendiert.

In dieser Woche machten 2K Games beziehungsweise die Entwickler von Hangar 13 Nägel mit Köpfen und kündigten die sogenannte „Mafia Trilogy“ offiziell an.

Bei der „Mafia Trilogy“ haben wir es mit technisch wie spielerisch überarbeiteten Neuauflagen zu den drei „Mafia“-Titeln zu tun. Das Remake zum ersten „Mafia“ wird nach dem aktuellen Stand der Dinge Ende August für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht. Via Twitter meldete sich nun auch Daniel Vávra, der Director und Autor des originalen „Mafia“-Abenteuers, zu Wort.

Der Director des Originals ist offenbar skeptisch

In einem frisch veröffentlichten Tweet stellte Vávra klar, dass er in die Arbeiten an der „Mafia: Definitive Edition“ nicht involviert ist. Ohne näher ins Detail zu gehen, wies Vávra zudem darauf hin, dass er offenbar keine großen Erwartungen an das Remake des originalen „Mafias“ hat.

„Da ich es den ganzen Tag von allen gefragt werde – ich habe nicht daran gearbeitet. Ich erwarte nicht viel davon. Niemand hat mir etwas davon erzählt. Ich weiß gar nichts darüber. Niemand hat mir dafür etwas gezahlt. Meine Beteiligung ist 0. Ich habe nur das Original geschrieben und dort Regie geführt“, so Vávra.

Zuletzt arbeitete Vávra mit den von ihm mitgegründeten Warhorse Studios am Mittelalter-Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance“.

