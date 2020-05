Kojima Productions: Mitgründer Imaizumi und Kojima gehen nach 20 Jahren getrennte Wege

Ken-Ichiro Imaizumi, Hideo Kojimas langjähriger Entwicklungspartner und Gründungsmitglied von Kojima Productions, hat offenbar einen neuen Weg eingeschlagen. Wie VGC berichtet, hat Imaizumi das Entwicklerstudio bereits Ende 2019 verlassen.

Er hat zuvor schon bei Konami mit Hideo Kojima allen „Metal Gear Solid“-Titeln seit 2001 mitgearbeitet. Nach der Trennung von Konami und Kojima folgte Imaizumi dem „Metal Gear“-Schöpfer und gründete mit ihm Kojima Productions. Als Corporate Directo hatte Imaizumi auch an „Death Stranding“ mitgewirkt. Zuvor war er als Producer für „Guns of the Patriots“, „The Phantom Pain“ und „Metal Gear Rising“ verantwortlich.

Nach fast 20 Jahren gemeinsamer Arbeit mit Kojima hat Imaizumi nun einen neuen Posten bei Tencent Europe angetreten. Die genaueren Gründe für seinen Weggang wurden noch nicht bekannt gegeben.

Bei Kojima Productions wird derzeit noch die PC-Version von „Death Stranding“ auf die Veröffentlichung vorbereitet. Zuvor ließ Kojima bereits durchblicken, dass er im Anschluss womöglich das „gruseligste Horror-Spiel“ der Gaming-Geschichte entwickeln könnte. Außerdem wollte Kojima an weiteren Projekten mit Norman Reedus zusammenarbeiten. Auch ein Filmprojekt liegt für Kojima im Bereich des Möglichen.

