Mafia 2 & 3: Release der Definitive-Editions offenbar schon heute Abend

Am heutigen Abend wird die sogenannte "Mafia Trilogy" offiziell vorgestellt. Zeitgleich sollen offenbar die Definitive Editions zu "Mafia 2" und "Mafia 3" veröffentlicht werden. Bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

"Mafia": Die Reihe kehrt in einer aufpolierten Fassung zurück.

In der vergangenen Woche kündigten 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 die sogenannte „Mafia Trilogy“ offiziell für die Konsolen sowie den PC an.

Wie es der Name der „Mafia Trilogy“ bereits andeutet, haben wir es hier mit einer Sammlung zu tun, die alle drei Ableger der „Mafia“-Reihe und die dazugehörigen Download-Erweiterungen umfasst. Die offizielle Enthüllung der Sammlung wird am heutigen Dienstag Abend um 18 Uhr unserer Zeit erfolgen. Geht es um die Neuauflagen zu „Mafia 2“ und „Mafia 3“, dann wird der Release offenbar nicht lange auf sich warten lassen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

So wird berichtet, dass die Definitive Editions zu „Mafia 2“ und „Mafia 3“ bereits heute veröffentlicht werden. Darauf deuten zumindest die entsprechenden Produkteinträge im PlayStation Store hin, in dem die „Mafia 2: Definitive Edition“ und die „Mafia 3: Definitive Edition“ für eine Veröffentlichung am 19. Mai 2020 gelistet werden.

Im Xbox Store wurde die „Mafia 2: Definitive Edition“ bereits vor ein paar Tagen für eine Veröffentlichung am 19. Mai 2020 gelistet. Bei der „Mafia 2: Definitive Edition“ wird es sich allem Anschein nach um ein klassisches Remaster handeln, das unter anderem eine überarbeitete Grafik bietet, während an „Mafia 3“ wohl keine größeren Änderungen vorgenommen werden. Offiziell bestätigt wurden die Veröffentlichungen am heutigen Dienstag bisher nicht.

Sollten die Angaben im Xbox Store beziehungsweise im PlayStation Store den Tatsachen entsprechen, dürften 2K Games beziehungsweise Hangar 13 im Laufe des heutigen Abends für Klarheit sorgen.

