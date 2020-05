A Way Out: Nächstes Koop-Spiel von Josef Fares kurz vor der Ankündigung?

Anscheinend könnte die Ankündigung des neuen Spiels von Josef Fares, dem kreativen Kopf hinter "A Way Out", schon kurz bevor stehen. Einen passenden Hinweis liefert Jeff Grubb.

Mit seinen ungestümen Auftritten sowie seinen Spielen wie „Brothers: A Tale of Two Sons“ und „A Way Out“ hat sich der Entwickler Josef Fares einen Namen in der Spielebranche gemacht.

Nach dem großen Erfolg des Koop-Spiels „A Way Out“ arbeitet Fares mit der Unterstützung von EA seit einiger Zeit an einem neuen Koop-Spiel, das einen viel größeren Umfang haben soll als das vorherige Spiel. Und auch wenn es erneut ein Koop-Spiel sein soll, soll es etwas ganz Anderes sein als „A Way Out“, betonte Fares zuvor bereits.

Nahende Ankündigung des neuen Koop-Spiels?

Inzwischen befindet sich das neue Spiel von Josef Fares wohl seit mindestens zwei Jahren in Entwicklung, was bedeutet, dass die Ankündigung schon bald erfolgen könnte. Ein entsprechender Hinweis des derzeit sehr präsenten Gaming-Journalisten Jeff Grubb untermauerte diese Vermutung.

Auf einen Tweet, in dem auf die bekannte „Fuck the Oscars“-Rede von Josef Fares während den The Game Awards 2017 angespielt wird, antwortete Jeff Grubb, dass wohl schon bald mehr davon zu erwarten ist. Ob Grubb bereits Kenntnisse von der bevorstehenden Ankündigung des neuen Spiels hat oder ob es sich lediglich um eine Vermutung seinerseits handelt, hat er allerdings nicht verraten.

Zum Thema: Hazelight Studios: Neues Spiel der „A Way Out“-Macher ist etwas ganz Anderes

Auch ohne E3 2020 und weitere klassische Gaming-Messen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurden, gibt es in den kommenden Wochen und Monaten mit diversen Online-Events zahlreiche Gelegenheiten für Auftritte des Entwicklers. Unter anderem wird EA Play am 11. Juni 2020 als digitales Event präsentiert. Außerdem bietet Geoff Keighleys Summer Game Fest weitere Gelegenheiten.

Well, get ready for more of it soon. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 23, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu A Way Out