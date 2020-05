Beyond Blue: Das Unterwasser-Abenteuer hat einen Termin – Neuer Trailer

Bereits im Jahr 2018 kündigte die "Never Alone"-Macher von E-Line Media das Unterwasser-Abenteuer "Beyond Blue" an. In der Zwischenzeit wurde endlich der finale Releasetermin bestätigt. Darüber hinaus steht ein neuer Trailer bereit.

"Beyond Blue" erscheint für die Konsolen und den PC.

Update: Der genaue Termin steht inzwischen fest. Der Launch von „Beyond Blue“ für Konsolen und PC erfolgt am 11. Juni 2020.

Meldung vom 23. April 2020: Im Jahr 2018 kündigten die Entwickler von E-Line Media, die in der Vergangenheit vor allem mit „Never Alone“ auf sich aufmerksam machten, das Unterwasser-Abenteuer „Beyond Blue“ an.

Nachdem es um den Titel in den vergangenen Monaten sehr still wurde, erreichte uns heute endlich ein neues Lebenszeichen in Form des offiziellen Releasetermins. Wie es heißt, wird „Beyond Blue“ in der Woche zum 8. Juni 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Begleitet wird die Enthüllung des Releasetermins von einem frischen Trailer, der „Beyond Blue“ in Aktion zeigt.

Erforscht die Tiefen des Ozeans

In „Beyond Blue“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Mirai, der Leiterin eines neu gegründeten Forschungsteams. Das Team setzt auf neue und bahnbrechende Technologien, um den Ozean auf andere Art zu sehen, zu hören und zu spüren, als es jemals zuvor versucht wurde. Genau wie es bereits bei „Never Alone“ der Fall war, soll auch „Beyond Blue“ einen gewissen pädagogischen Wert bieten und den Spielern die Unterwasserwelt etwas näher bringen.

Laut den Machern von E-Line Media verspricht „Beyond Blue“ eine „Mischung aus einer stimmungsvollen Geschichtserzählung und einem anspruchsvollen Ressourcen-Management“. Die Aufgabe der Spieler wird unter anderem darin bestehen, Entscheidungen mit hohen Einsätzen zu treffen und zu priorisieren, welche Ziele während der Expedition der Crew in den Fokus rücken.

