Ghost of Tsushima: Von diesen Titeln ließ sich Sucker Punch inspirieren

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PS4.

In nicht einmal mehr zwei Monaten wird das PlayStation 4-exklusive Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ endlich das Licht der Welt erblicken.

Verständlich also, dass sich die führenden Köpfe hinter dem Titel in den letzten Wochen zu gefragten Gesprächspartnern entwickelten. Im Interview mit Gaming Bible wurde der für „Ghost of Tsushima“ verantwortliche Game-Director Nate Fox beispielsweise auf die Inspirationsquellen von Sucker Punch angesprochen. Wie Fox zu verstehen gab, ließ sich das Studio bei den Arbeiten an „Ghost of Tsushima“ vor allem von zwei echten Schwergewichten des Open-World-Genres inspirieren: „Red Dead Redemption“ auf der einen und Nintendos „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ auf der anderen Seite.

Eine glaubwürdige Welt im Fokus der Entwickler

„Ich würde sagen, die Inspiration Nummer eins für den Titel war Red Dead Redemption – nicht Red Dead 2, sondern Red Dead Redemption -, weil sie so fantastische Arbeit geleistet haben, um die Fantasie, ein gesetzwidriger Cowboy zu sein, zum Leben zu erwecken“, sagte Fox mit einem Blick auf „Red Dead Redemption“. „Landschaft, die Art und Weise, wie Menschen mit Ihnen sprechen, wie Sie sich bewegen – alle haben Sie in diese Identität gebracht.

Zu den Einflüssen von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ hingegen heißt es: „Wenn wir das Spiel entwickeln und ein Spiel wie Breath of the Wild herauskommt, zeigt dies auf erstaunliche Weise, wie die Kraft der Neugier auf all diese vielen Arten geschürt werden kann. Obwohl wir immer nur wollten, dass du nach Tsushima Island transportiert wirst […] denke ich, dass dieses Spiel uns wirklich dazu inspiriert hat, uns noch mehr anzustrengen, tiefer zu gehen […] um in Tsushima so präsent wie möglich zu sein.“

„Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PS4 erhältlich sein.

