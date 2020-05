PS5: Ganze 38 Next-Gen-Spiele sollen in nächster OPM-Ausgabe bestätigt werden

Mit der nächsten Ausgabe des Official PlayStation Magazins sollen nicht weniger als 38 Next-Gen-Spiele für PS5 zum Teil mit ersten Gameplay-Screenshots bestätigt werden. Die neue Ausgabe erscheint am 2. Juni in gedruckter Form.

Nachdem vor rund einem Monat bereits angekündigt wurde, dass mit der neuen Ausgabe des Official PlayStation Magazins weitere Details zur PS5 und den ersten Next-Gen-Spielen enthüllt werden, verrät das Magazin-Cover nun weitere Informationen.

In der vorherigen Ausgabe wurde bereits die Next-Gen-Spiele-Enthüllung angekündigt: „wir enthüllen die neuesten Spiele, die auf PlayStation 5 erscheinen, und wie sie gespielt werden“, hieß es dazu. Die OPM Juli 2020-Ausgabe erscheint in gedruckter Form am 2. Juni 2020. Die Digital-Ausgabe wird kurz zuvor verfügbar gemacht. Neue Details sind also schon in wenigen Tagen zu erwarten.

38 PS5-Spiele werden bestätigt

Mit dem vorab veröffentlichten Magazin-Cover verraten die Macher nun, dass nicht weniger als 38 Next-Gen-Spiele für PS5 in der neuen Magazin-Ausgabe bestätigt werden sollen. Passend dazu sollen auch erste Gameplay-Screenshots präsentiert werden.

Auch zu „Assassin’s Creed Valhalla“, das ebenfalls für PS5 erscheinen wird, sollen weitere Details bekannt gegeben werden. Außerdem sollen „The Last of Us: Part 2“ in einem weiteren Bericht in den Mittelpunkt rücken. Das Magazin-Cover könnt ihr im eingebundenen Tweet unten im Artikel ansehen. Darüber hinaus lassen weitere Details noch auf sich warten.

Derzeit ist noch unklar, wann Sony Interactive Entertainment weitere Details zur PS5 und den passenden Next-Gen-Spielen in Form enthüllen wird. Da Messen weltweit aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurden, erwartet die Community PS5-Enthüllungen in Form von Livestreams und Online-Events. Die genauere Terminplanung ist noch nicht bekannt.

Unbestätigten Meldungen zufolge soll ein PS5-Enthüllungsevent am 4. Juni stattfinden. Wir haben zuvor bereits darüber berichtet. Möglicherweise könnte sich das Event auch um einige Tage verschieben.

Klar ist bereits, dass Sony die PS5 Ende des Jahres zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel bringen möchte. Details zum genauen Launch-Termin und dem Preis der PlayStation 5 werden vermutlich in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die Fans weltweit warten schließlich darauf, die neue Konsole vorbestellen zu können. Sobald weitere Informationen bekannt werden, erfahrt ihr hier davon.

