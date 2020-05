PS5: Enthüllungs-Event am 4. Juni mit vielen Spielen – Gerücht

Sowohl Sony als auch Microsoft haben bereits im vergangen Jahr erste Details zu ihren Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X enthüllt. Doch während Microsoft sehr viel gesprächiger ist, baut Sony durch das Zurückhalten weiterer Details immer mehr Spannung auf.

PS5-Spiele-Enthüllungen Anfang Juni?

Während einige Fans dies als ein Zeichen der Schwäche ansehen, sagt Sonys CFO Hiroki Totoki, dass letztendlich das Ergebnis zählt und man den Erfolg oder Misserfolg erst mit den Verkaufszahlen belegen kann. Da als Veröffentlichungszeitraum der PS5 kürzlich nochmals Ende 2020 bestätigt wurde, wird die Enthüllung der Konsole und der passenden Next-Gen-Titel wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Der Gaming-Journalist Jeff Grubb von Venture Beat hat auf Twitter einen Termin für Sonys Next-Gen-Enthüllung ins Gespräch gebracht. Laut seiner Terminübersicht für die anstehende Gaming-Event-Planung wird Sony am 4. Juni 2020 genauere Details präsentieren.

In der geteilten Termin-Übersicht hat er für den 4. Juni „Slate of PlayStation“ notiert, was offenbar eine Anspielung auf die State of Play-Sreams ist. Auf die Frage, ob nur ein Spiel bei dem Event präsentiert wird, antwortete Grubb: „Es sollte eine ganze Tafel voller Spiele sein. Eine Menge.“

Ob dabei nur Next-Gen-Titel präsentiert werden, ist nicht klar. Es gibt jedoch bereits einige heiße PS5-Kandidaten, die in den Mittelpunkt rücken könnten. So soll Guerrilla Games an „Horizon: Zero Dawn 2“ arbeiten. Gerüchten zufolge arbeiten die Entwickler von Bluepoint Games an einem neuen Remake, bei dem es sich um das größte Projekt des Studios bisher handeln soll. Auch ein „Silent Hill“-Reboot soll sich laut Gerüchten in Entwicklung befinden.

Zudem könnten auch kommende PS4-Highlights wie „The Last of Us: Part 2“ und „Ghost of Tsushima“ nochmals präsentiert werden. Denkbar wäre, dass dabei PS5-Enhanced-Features der Abwärtskompatibilität genauer vorgestellt werden.

Should be an entire slate of games. A lot. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2020

