PS5: Weitere Hinweise auf eine Enthüllung in der nächsten Woche

Findet in der kommenden Woche in der Tat ein großes Enthüllungs-Event zur PS5 statt? Die Hinweise scheinen sich in diesen Tagen zumindest zu verdichten.

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Nach wie vor ist leider unklar, wann und zu welchem Preis Sony Interactive Entertainment die PS5 ins Rennen schicken wird.

In dieser Woche erreichte uns allerdings das Gerücht, dass das japanische Unternehmen schon in wenigen Tagen Nägel mit Köpfen machen und endlich näher ins Detail gehen wird. Laut einem Bericht aus dem Hause Bloomberg könnte das große Enthüllungs-Event zur PS5 bereits am Mittwoch, den 3. Juni 2020 über die Bühne gehen. Zumindest dann, wenn die Corona-Krise beziehungsweise der Umzug in das Home-Office nicht für Verzögerungen sorgen.

PS5-Sektion in den offiziellen PlayStation Blog aufgenommen

Während Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema weiter schweigt, könnten sich die Hinweise auf das besagte Online-Event in der kommenden Woche noch einmal verdichtet haben. Riskiert man in diesen Stunden einen Blick auf den PlayStation Blog, wird man feststellen, dass der Blog still und heimlich eine PS5-Sektion spendiert bekam.

Da das Website-Update nahe legt, dass in Kürze weitere Artikel folgen werden, wird natürlich spekuliert, dass sich hinter der Aktualisierung nicht weniger als das große Enthüllungs-Event der PS5 verstecken wird. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Fest steht bisher nur, dass die PS5 beziehungsweise PlayStation 5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den Handel finden wird. Trotz der Produktionsverzögerungen durch die Corona-Krise möchte Sony Interactive Entertainment zum Launch ausreichend Einheiten zur Verfügung stellen, um zumindest die erste Nachfrage befriedigen zu können.

