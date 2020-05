PS5 und Xbox Series X: Blizzard und Microsoft reagieren auf Sonys Cross-Gen-Statement

In der kommenden Woche möchte Sony erstmals PS5-Spiele vorstellen.

Microsoft hat sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben, alle First-Party-Spiele nach dem Launch der neuen Konsolen generationsübergreifend für Xbox One und Xbox Series X zu veröffentlichen. Daran möchten die Redmonder eine ganze Weile festhalten.

Sony geht einen anderen Weg. In einem kürzlich geführten Interview betonte Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment: „Wir haben immer gesagt, dass wir an Generationen glauben. Wir glauben, dass wenn man sich die Mühe macht, eine Konsole der nächsten Generation zu erschaffen, diese Funktionen und Vorteile enthalten sollte, die die vorherige Generation nicht bietet.“

Den weiteren Aussagen von Ryans zufolge sollte das Ziel darin liegen, Spiele zu entwickeln, die den Funktionen der neuen Hardware gerecht werden. Das heißt, nach dem Launch der PS5 werdet ihr voraussichtlich Spiele sehen, die explizit auf die Features der PS5 zugeschnitten sind.

Microsoft reagiert

Die Aussage von Ryan schlug hohe Wellen, was den Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg dazu bewegte, auf Twitter mit einem Statement zu reagieren. Auch er und sein Team glauben an Generationen. Dabei verwies er auf den Game Pass und Next-Gen-Upgrades.

Greenberg im Wortlaut: „Xbox glaubt an Generationen. Generationen von Spielen, die auf der neusten Hardware laufen und die Innovationen der nächsten Generation nutzen sowie mehr Auswahl, Wert und Vielfalt als bei jedem Konsolenstart zuvor bieten. Alle unsere Studio-Titel werden im Game Pass veröffentlicht und ihr erhaltet diese Next-Gen-Upgrades kostenlos.“

Geringere Entwicklungskosten

Auch Blizzard Vice President Mike Ybarra widmete sich in einem Statement den Cross-Gen-Spielen sowie Sonys Ansatz. Er stimmt dem PS5-Hersteller im Grunde zu und sieht Vorteile bei der Entwicklung. Allerdings müsse auch beachtet werden, dass bei reinen Next-Gen-Spielen zunächst eine kleinere Käufergruppe vorhanden ist.

Zum Thema

„Ich mag es, etwas zu haben, das die absolut neueste Technologie ist und meine Investition bestmöglich zur Geltung bringt. Es reduziert auch die Entwicklungszeit, wenn sich Entwickler auf die absolute Optimierung eines Hardware-Systems konzentrieren können. Gleichzeitig geht es zu Lasten der Installationsbasis, die kleiner ist“, so Ybarra.

Mehr über die Spiele der neuen Generation werden wir in der kommenden Woche erfahren. Am 4. Juni 2020 wird Sony ein Event ausstrahlen, in dem das Unternehmen auf die Next-Gen-Games eingehen wird. Die PS5 und Xbox Series X kommen gegen Ende des Jahres auf den Markt.

