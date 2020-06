Bloodborne Remastered: Entwickler und erste technische Details bekannt?

"Bloodborne": Erscheint der Titel für die PS5?

Im Laufe dieser Woche erreichten uns gleich mehrere Gerüchte zu Titeln aus dem Hause From Software. Unter anderem war die Rede davon, dass wir in diesem Jahr wohl nicht mehr mit einer Präsentation von Elden Ring rechen sollten.

Darüber hinaus bestätigten gleich mehrere Insider, dass an einer technisch überarbeiteten Remastered-Fassung des 2015 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlichten Action-Rollenspiels „Bloodborne“ gearbeitet wird. Laut den Insidern sollte die Neuauflage, die sich für den PC und die PlayStation 5 in Entwicklung befindet, bereits in dieser Woche angekündigt werden – im Zuge von Sony Interactive Entertainments PS5-Online-Event.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in den USA wurde das Event jedoch kurzfristig verschoben. Trotz allem erreichten uns zum Abschluss der Woche weitere unbestätigte Details zur Neuauflage von „Bloodborne“. Laut dem Industrie-Insider Nibel bekommt „Bloodborne“ auf der PS5 beziehungsweise dem PC die Unterstützung der 4K-Auflösung, von 60FPS sowie von Weitbild-Monitoren spendiert. Hinzukommen verbesserte Charakter-Modelle, kleinere spielerische Verbesserungen und verkürzte Ladezeiten.

Zum Thema: Bloodborne: Insider bestätigt ein Remaster für die PS5

Entstehen soll „Bloodborne Remastered“ bei Q Loc und Bluepoint Games. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, stellt sich natürlich die Frage, ob wir es hier mit dem großen Projekt von Bluepoint Games zu tun haben, über das zuletzt immer wieder gesprochen wurde. Ober befindet sich die Remaster zu „Bloodborne“ möglicherweise parallel zum Remake von „Demon’s Souls“ bei Bluepoint Games in Entwicklung?

Warten wir eine offizielle Stellungnahme ab.

