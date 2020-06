Gran Turismo: Markenschutz eingereicht – Ankündigung für die PS5 geplant?

"Gran Turismo": Erfolgt in Kürze eine Ankündigung für die PS5?

Eigentlich sollte in der vergangenen Woche ein großes Online-Event stattfinden, auf dem Sony Interactive Entertainment die ersten PS5-Titel vorstellen wollte.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in den USA entschloss sich das Unternehmen aus nachvollziehbaren Gründen dazu, das besagte Event auf einen späteren Termin zu verschieben. Eine Entwicklung, die die Gerüchteküche allerdings nicht davon abhielt, uns in den vergangenen Tagen frische Kost zu liefern. Unter anderem war in den vergangenen Tagen von einer technisch überarbeiteten Remastered-Fassung von „Bloodborne“ für die PS5 und den PC die Rede.

Steht die Ankündigung eines neuen Gran Turismo bevor?

Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann könnten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Polyphony Digital das große Online-Event nutzen, um einen neues „Gran Turismo“ für die PS5 anzukündigen. Für die entsprechenden Gerüchte sorgt ein Markenschutz in Argentinien, der kürzlich vorgenommen wurde. Angemeldet wurde hier eine komplett neue Marke zu „Gran Turismo“ ohne einen Namenszusatz oder eine Zahl.

Zum Thema: Bloodborne Remastered: Entwickler und erste technische Details bekannt?

Auch neue Logos zu einem „Gran Turismo“ ließen sich die Entwickler von Polyphony Digital den Berichten zufolge schützen. Auffällig ist, dass die Markenschutzeinträge am 4. Juni 2020 eingereicht wurden. Also an dem Termin, an dem eigentlich das große Online-Event zur PS5 beziehungsweise der Software der Next-Generation-Konsole stattfinden sollte. Ein weiterer Hinweis auf die bevorstehende Ankündigung eines neuen „Gran Turismo“-Projekts?

Möglicherweise erfahren wir schon in wenigen Wochen mehr.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo