The Last of Us Part 2: Diese Ziele verfolgt Naughty Dog mit der Handlung

In ein paar Tagen wird "The Last of Us: Part 2" endlich für die PS4 veröffentlicht. Für die Entwickler von Naughty Dog Grund genug, über die Ziele zu sprechen, die mit der Handlung des ambitionierten Abenteuers verfolgt werden.

In eineinhalb Wochen hat die Wartezeit der Spieler endlich ein Ende und „The Last of Us: Part 2“ wird auch hierzulande das Licht der Welt erblicken.

In einem Interview verlor Co-Autorin Halley Gross ein paar Worte über den vielversprechenden PlayStation 4-Titel und wies darauf hin, dass sich die Autoren bei den Arbeiten an der Geschichte von „The Last of Us: Part 2“ unter anderem von anderen postapokalyptischen Werken inspirieren ließen. Auch die Geschehnisse unserer Zeit sind ein Faktor, der in die Handlung einfließen sollte. Doch welche Ziele verfolgten die kreativen Köpfe hinter „The Last of Us: Part 2“ mit der Handlung des Titels?

Eine glaubhafte Welt im Fokus der Bemühungen

Diesbezüglich führte Gross aus: „Das Ziel unserer Geschichte ist es, die Welt um uns herum, Meinungsverschiedenheiten und die alltägliche Vielfalt zu reflektieren. Wir möchten, dass sich unsere Charaktere gegenüberstehen und unterschiedliche Ansichten über dieselbe Situation haben. Ein Großteil des Spiels dreht sich um Empathie, darum, Charaktere anhand weniger Szenen zu beurteilen. Dann beginnt man jedoch, sie zu verstehen, auch wenn man mit ihren Entscheidungen nicht einverstanden ist.“

Und weiter: „Neil [Druckmann] wurde von den Büchern The Road von Cormac McCarthy und The City of Thieves von David Benioff inspiriert. Ich denke jedoch, dass wir uns auch sehr von der Welt um uns herum und den Nachrichten inspirieren ließen. Obwohl das Spiel in einer postapokalyptischen Welt spielt, haben wir versucht, es glaubwürdig aussehen zu lassen, es authentisch aussehen zu lassen, es realistisch aussehen zu lassen. Wir wollten, dass alles, was wir getan haben, so glaubwürdig wie möglich aussieht.“

