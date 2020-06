Marvel’s Avengers: Videos zeigen frisches Gameplay, Coop, die Story und mehr

"Marvel's Avengers" erscheint Anfang September.

Am heutigen Mittwoch Abend wurde das Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Avengers“ im Rahmen eines Livestreams ausführlich vorgestellt.

Im Zuge des Ganzen ermöglichte uns Square Enix einen ersten Blick auf den „Warzones“ genannten Coop-Modus. In diesem Modus schließt ihr euch mit bis zu drei weiteren Spielern zusammen und stellt in entsprechenden Szenarios eure Superkräfte unter Beweis. „Schließe dich online mit bis zu drei anderen Spielern zusammen, tritt gegen AIM an und zeige ihnen, wozu die mächtigsten Helden der Erde im Angesicht des Bösen fähig sind“, heißt es hier.

Neue Videos zeigen die Superhelden in Aktion

Darüber hinaus könnt ihr euch ab sofort neue Gameplay-Szenen zu Gemüte führen. Genau genommen die Mission „Einmal ein Avenger“, die sich heute in einem Video zeigt. In „Einmal ein Avenger“ eilt Thor herbei, um den Absturz des Helicarriers in New York zu verhindern. Und dann wären da auch noch die Bedrohung durch Modok und die verschiedenen kosmetischen Inhalte, die in weiteren Videos thematisiert werden.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: Zum Launch für PS5 & Xbox Series X – Details zu den technischen Verbesserungen

„Marvel’s Avengers ist ein episches Third-Person-Action-Adventure, das eine einzigartige, kinoreife Story mit Einzelspieler- und Koop-Gameplay kombiniert. Stelle online ein Team aus bis zu vier Spielern zusammen, meistere außergewöhnliche Fähigkeiten, passe eine immer größer werdende Auswahl von Helden an, und verteidige die Erde gegen eskalierende Bedrohungen“, so die offizielle Beschreibung des Action-Titels.

„Marvel’s Avengers“ wird am 4. September 2020 für den PC, die Xbox One und die PS4 veröffentlicht. Zum Launch der beiden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PS5 werden zudem kostenlose Upgrades zur Verfügung stehen.

