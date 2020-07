Pragmata: Rechnet auf absehbare Zeit nicht mit weiteren Informationen

Im vergangenen Monat kündigte Capcom die laufenden Arbeiten am Next-Generation-Projekt "Pragmata" an. Wie das Unternehmen einräumte, sollten wir auf absehbare Zeit allerdings nicht mit weiteren Informationen rechnen.

"Pragmata" erscheint unter anderem für die PS5.

Im vergangenen Monat nutzte Capcom Sony Interactive Entertainments großes Online-Event, um mit „Pragmata“ eine komplett neue Marke anzukündigen.

„Pragmata“ befindet sich für die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und ist aktuell für eine Veröffentlichung im Jahr 2022 vorgesehen. Wer sich für das neue Projekt aus dem Hause Capcom interessieren sollte, wird sich allerdings noch ein Weilchen in Geduld üben müssen. Wie das japanische Unternehmen klar stellte, ist vor 2021 nicht mit der Veröffentlichung neuer Eindrücke und Details zu „Pragmata“ zu rechnen.

Eine Reise in eine dystopische Zukunft

„Wir sind sehr gespannt darauf, mehr zu zeigen, aber … das ist alles, was wir jetzt haben. Wir werden 2021 weitere Informationen zu Pragmata veröffentlichen“, so Capcom. In „Pragmata“ führt der Weg laut offiziellen Angaben in eine dystopische Zukunft, in der unter anderem der Mond und die Erde als Schauplätze fungieren.

„Unser Entwicklungsteam arbeitet hart an diesem brandneuen Spieltitel und nutzt dabei die neuen Technologien der nächsten Generation wie zum Beispiel Raytracing, um eine atemberaubende und fesselnde Sci-Fi-Szenerie wie nie zuvor zu erschaffen“, hieß es in der offiziellen Ankündigung von „Pragmata“.

Anbei noch einmal der erste Trailer zum kommenden Next-Generation-Projekt von Capcom.

