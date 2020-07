PSN Sale: Mehr als 100 PS4-Spiele im Angebot

"Battlefield 5" ist mal wieder im Angebot.

Sony hat im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, der euch einmal mehr in den Besitz preisreduzierter Spiele kommen lässt. Günstiger zu haben sind mehrere kleinere und größere Spiele für die PS4.

Im Zuge des Sales bekommt ihr unter anderem „Worms Battlegrounds“ günstiger. Dank des 70 Prozent-Rabattes zahlt ihr bis zum 16. Juli 2020 nur 7,49 Euro. Für „The LEGO Movie Videogame“ werden statt 39,99 Euro nur 12,79 Euro fällig und „LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht“ ist für 14,99 Euro im Angebot. „The LEGO Movie 2 Videogame“ schlägt im Sale mit 19,99 Euro zu Buche. „Dragon Age Inquisition“ kann 80 Prozent günstiger für 5,99 Euro in den eigenen Besitz gebracht werden.

Call of Duty und Battlefront

Ebenfalls ein Teil des PSN-Sales ist „Call of Duty: Advanced Warfare“ in der Gold Edition. 23,09 Euro kostet der Shooter momentan. Jenseits des Sales möchte Sony im PlayStation Store 69,99 Euro dafür haben. „Call of Duty: Infinite Warfare“ wandert in der Digital Deluxe für 32,99 Euro in euren Besitz. Die Legacy Edition kostet momentan 26,99 Euro. Der Preis der Ultimate Edition von „Star Wars Battlefront“ wurde um 75 Prozent auf 4,99 Euro gesenkt.

Zu den weiteren Angeboten des PSN-Sales zählt „Verdun“. Der 60 Prozent-Rabatt lässt den Preis auf 7,99 Euro schrumpfen. Für 3,99 Euro – und somit 80 Prozent günstiger – bekommt ihr die „The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition“. Im Fall von „The Incredible Adventures of Van Helsing 2“ sind es 2,99 statt 14,99 Euro. „The Incredible Adventures of Van Helsing 3“ kann für 8,99 Euro obendrauf gepackt werden.

Titanfall und Need for Speed

Weiter geht es mit der „Titanfall 2: Ultimate Edition“, die ihr aktuell für 5,99 Euro bekommt. Zu den weiteren Deals im PlayStation Store zählen „Need for Speed Payback“ für 11,99 Euro (60 Prozent Rabatt), „Unravel Two“ für 7,99 Euro (60 Prozent Rabatt), „Brawlout“ für 7,99 Euro (60 Prozent Rabatt), die Deluxe Edition des Titels für 11,99 Euro (60 Prozent Rabatt) und „The Forest“ für 10,19 Euro – PS Plus-User zahlen 8,49 Euro.

Auch wieder mit dabei ist „Battlefield 5“. Auf 14,99 Euro sank der Preis. „Zombie Army 4: Dead War“ bekommt ihr für 29,99 Euro. PS Plus-User zahlen nur 27,49 Euro. Jenseits des neusten Sales kostet der Titel 49,99 Euro.

Zum Thema

Das war längst nicht alles. Weitere Angebote des neusten Sales sind auf psprices.com aufgelistet. Zudem findet ihr auch im PlayStation Store eine Übersicht über die neusten Sales. Und falls euch eher die PS Plus-Spiele für Juli 2020 interessieren. Auch diese wurden bereits enthüllt.

