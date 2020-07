State of Play: Nächste Ausgabe wohl mit First- und Third-Party-Ankündigungen für die PS5

Bisher unbestätigten Berichten zufolge wird im kommenden Monat eine weitere Ausgabe von "State of Play" stattfinden. Wie es heißt, können wir uns offenbar auf First- und Third-Party-Ankündigungen freuen.

State of Play: Findet die nächste Ausgabe im August 2020 statt?

Im Zuge eines großen Online-Events ermöglichte uns Sony Interactive Entertainment vor wenigen Wochen einen ausführlichen Blick auf kommende PS5-Titel.

Einen weiteren Eindruck von den technischen Möglichkeiten der nächsten Konsolen-Generation erhalten wir bereits in diesem Monat. So bestätigte Microsoft am gestrigen Montag, dass am 23. Juli 2020 das groß angelegte Online-Event zum First- und Third-Party-Line-Up der Xbox Series X stattfinden wird. Aber auch damit ist es aktuellen Berichten zufolge noch nicht getan.

Plant Sony Interactive Entertainment weitere Ankündigungen?

So hält sich seit ein paar Wochen recht hartnäckig das Gerücht, dass wir uns im August auf eine weitere Ausgabe von „State of Play“ freuen dürfen. Untermauert werden die Gerüchte in diesen Tagen vom für gewöhnlich gut informierten Eurogamer-Autoren Tom Phillips. Dieser weist darauf hin, dass sich Sony Interactive Entertainment bewusst dazu entschlossen haben könnte, die eine oder andere Ankündigung zurückzuhalten.

Im Detail ist hier von First- und Third-Party-Ankündigungen die Rede. Wir können wohl davon ausgehen, dass diese im Rahmen der nächsten „State of Play“-Ausgabe über die Bühne gehen werden. Konkrete Details zu möglichen Ankündigungen wurden bisher nicht genannt.

Spekuliert wird, dass neben kleineren neuen Projekten für die PS5 auch Umsetzungen ausgewählter PS4-Titel wie „Dreams“, „The Last of Us: Part 2“ oder „Ghost of Tsushima“ angekündigt werden könnten. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher natürlich nicht.

Sony has 1st and 3rd party stuff still to announce. Feels like it has quite smartly held some stuff back. — Tom Phillips (@tomphillipsEG) July 6, 2020

