Nascar Heat 5: Launch-Trailer zur morgigen Veröffentlichung

"Nascar Heat 5" kommt am morgigen 10. Juli 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 in den Handel. Schon heute könnt ihr euch den dazugehörigen Launch-Trailer anschauen.

„Nascar Heat 5“ steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Erscheinen wird der Titel am morgigen 10. Juli 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, was 704Games dazu bewegte, den offiziellen Launch-Trailer in den Umlauf zu bringen.

„Nascar Heat 5“ umfasst alle offiziellen Teams, Fahrzeuge und Fahrer aus der Nascar Cup Series, der Nascar Xfinity Series, der Nascar Gander RV & Outdoors Truck Series und Xtreme Dirt Series. Im Spiel vertreten sind außerdem 34 authentische Strecken aus Nordamerika.

Gespielt wird der Titel entweder im Singleplayer-Modus, dem lokalen Splitscreen-Modus für zwei Spieler oder dem Online-Multiplayer-Modus für bis zu 40 Spieler. Die Entwickler von 704Games versprechen eine Reihe von Gameplay-Ergänzungen und Verbesserungen. Neben dem verbesserten Karriere-Modus bietet der neue Test-Modus die Möglichkeit, das perfekte Fahrzeug-Setup für jede Strecke zu finden.

Zu den offiziellen Features zählen:

Einführung des Test-Session-Modus. Ihr übt ohne KI, passt euer Setup an und verfeinert euer Rennfahrzeug.

Tiefere Karrieremodus-Statistiken – Verfolgt eure Leistung genauer.

Online-Rennen für die Herausforderung gegen bis zu 39 andere Fahrer.

Nehmt an der eNascar Heat Pro League teil und erhaltet die Chance, für eines der offiziellen Nascar-Teams zu fahren.

Mit den Optionen für die komplette Fahrzeugeinrichtung könnt ihr das Auto so verfeinern, dass es der Rennstrecke und eurem Rennstil entspricht.

Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Launch-Trailer anschauen:

