Monster Hunter: Kinostart um mehrere Monate verschoben

"Monster Hunter" kommt in absehbarer Zeit in die Kinos. Doch nicht in diesem Jahr soll der Film starten. Aufgrund einer Verschiebung müsst ihr euch bis April 2021 gedulden. Ein Grund wurde nicht genannt.

Die riesigen Waffen der Spielvorlage blieben erhalten.

Sony Pictures lässt an einem Film arbeiten, der sich dem Universum von „Monster Hunter“ widmet und die Monster-Hatz auf die große Leinwand bringt. Viele Fans der Capcom-Reihe dürften gespannt auf die Interpretation von Screen Gem sein. Doch müssen sie auf das Ergebnis länger als bisher geplant warten.

Kinostart erst im April 2021

Sony Pictures hat den Kinostart von „Monster Hunter“ vom 4. September 2020 auf den 23. April 2021 verschoben, wie Deadline berichtet. Einen offiziellen Grund nannte das Unternehmen nicht. Doch wird angenommen, dass die COVID-19-Pandemie, die sich weiterhin ausbreitet, ein entscheidender Faktor war. Auch ist es denkbar, dass Sony anderen Kinostarts aus dem Weg gehen möchte.

Beteiligt am „Monster Hunter“-Film sind Milla Jovovich und Paul W.S. Anderson, die schon gemeinsam an den „Resident Evil“-Filmen werkelten. Erzählt wird eine Geschichte, die sich an den „Monster Hunter“-Games anlehnt: Als Lieutenant Artemis und ihre treuen Soldaten in eine neue Welt transportiert werden, liefern sie sich einen verzweifelten Überlebenskampf gegen enorme Feinde mit unglaublichen Kräften.

Milla Jovovich übernimmt dabei die Rolle von Captain Natalie Artemis und Tony Jaa wird als Hunter auf der Leinwand zu sehen sin. Den Angaben der Produzenten zufolge wird der Film der „Monster Hunter“-Videospielvorlage treu bleiben, sodass Fans der Spiele viele Dinge wiedererkennen können.

Produziert wird „Monster Hunter“ von Paul W.S. Anderson und Jeremy Bolt von Impact Pictures sowie von Robert Kulzer und Martin Moszkowicz von Constantin Film. Dennis Berardi, Head of VFX, fungiert ebenfalls als Produzent. Für das Drehbuch zeichnet sich Paul W.S.Anderson verantwortlich, der auch Regisseur des Films ist.

