Star Wars Squadrons: Massig Spielszenen zur Flug-Action – Keine PS5-Version geplant

"Star Wars: Squadrons" erscheint im Oktober.

Aktuell arbeiten die Entwickler von EA Motive an „Star Wars: Squadrons“, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Am heutigen Mittwoch Nachmittag fiel das Preview-Embargo zu „Star Wars: Squadrons“, wodurch es den internationalen Magazinen ermöglicht wurde, ihre Eindrücke mit den Spielern zu teilen. Gleichzeitig wurden reichlich frische Spielszenen veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Zu sehen sind Weltraumschlachten und ausgewählte Raumschiffe.

HUD und kosmetische Extras können deaktiviert werden

„Star Wars: Squadrons“ wird am 2. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und Weltraumschlachten nach dem Muster „5 vs. 5“ ermöglichen. Wie die Verantwortlichen von Electronic Arts bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung klar stellten, wird in „Star Wars: Squadrons“ komplett auf Mikrotransaktionen verzichtet.

Stattdessen soll es den Spielern ermöglicht werden, sämtliche Inhalte im Spiel freizuschalten. Puristen, denen der Sinn nach einer möglichst authentischen „Star Wars“-Erfahrung steht, werden zudem die Möglichkeit erhalten, sowohl das HUD ihrer Raumschiffe als auch sämtliche kosmetischen Extras ihrer Mitspieler zu deaktivieren.

Keine eigenständige Next-Gen-Version

„Star Wars Squadrons“ wird übrigens nicht für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen. Das gaben die Macher in einem Interview mit Multiplayer.it bekannt. Lediglich über die Abwärtskompatibilität kann der Titel auf den neuen Konsolen gespielt werden.

Anbei die versprochenen neuen Gameplay-Videos zu „Star Wars: Squadrons“.

