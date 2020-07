Xbox Series X: Rückt Microsoft vom Cross-Generation-Ansatz ab?

In den vergangenen Wochen wies Microsoft darauf hin, dass das Unternehmen vorerst eine Cross-Generation-Strategie verfolgen und die Xbox Series X sowie die Xbox One gleichermaßen unterstützen wird. Im Rahmen des gestrigen Xbox Games Showcase könnte sich jedoch abgezeichnet haben, dass das Redmonder Unternehmen Abstand von diesem Vorhaben nimmt.

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Während Sony Interactive Entertainment unmissverständlich klar machte, dass das Unternehmen bei der PS5 von Anfang an auf Spiele setzt, die ausschließlich für die PlayStation der neuen Generation erscheinen, sprach Microsoft in den vergangenen Wochen immer wieder von einem Cross-Generation-Ansatz.

Mit diesem sollte gewährleistet sein, dass die Produktionen der Xbox Game Studios bis mindestens Ende 2021 nicht nur für die Xbox Series X, sondern darüber hinaus auch für die Xbox One veröffentlicht werden. Im Rahmen des gestrigen Xbox Game Showcase wurden mit „State of Decay 3“, „Everwild“, dem neuen „Forza Motorsport“ oder „Fable 4“ allerdings gleich mehrere Titel präsentiert, die sich laut den entsprechenden Trailern lediglich für die Xbox Series X und Windows 10 in Entwicklung befinden.

Die Xbox Game Studios entscheiden selbst über die versorgten Plattformen

Folgerichtig musste sich das Redmonder Unternehmen in den vergangenen Stunden den Vorwurf gefallen lassen, dass das Versprechen des Cross-Generation-Ansatzes gebrochen wurde. Wie ein Sprecher von Microsoft klar stellte, entscheiden die hauseigenen Entwicklerstudios selbst, welche Spiele für welche Plattformen und Communitys geeignet sind. Nativ werden die Spiele aber dennoch erst einmal für die Xbox Series X entwickelt.

„Unsere zukünftigen Xbox Game Studios-Titel werden nativ für die Xbox Series X entwickelt. Wir werden weiterhin in Tools für Entwickler investieren, mit denen konsolenübergreifend skaliert werden kann. Welche Konsolen die einzelnen Studios und Spiele unterstützen, hängt davon ab, was für ihr Spiel und ihre Community zum Launch am besten geeignet ist“, heißt es diesbezüglich.

Xbox One-Ankündigungen zu einem späteren Zeitpunkt?

Aaron Greenberg, seines Zeichens Oberhaupt der Xbox-Marketing-Abteilung, ergänzte: „Kommende First-Party-Titel werden zuerst für die Xbox Series X entwickelt. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Spiele nicht auf der Xbox One veröffentlicht werden. Es bedeutet nur, dass die Xbox Series X die Führung übernimmt und jedes Studio bei der Veröffentlichung entscheidet, was das Beste für sein Spiel und seine Community ist.“

Somit wäre denkbar, dass entsprechend angepasste Versionen für die Xbox One zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff genommen beziehungsweise angekündigt werden. Die Xbox Series X erscheint genau wie die PlayStation 5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

