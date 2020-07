Xbox Series X: Microsoft grenzt Release-Zeitraum ein

Einen genauen Termin gibt es für die Xbox Series X noch immer nicht.

Die PS5 und Xbox Series X kommen im Herbst dieses Jahres auf den Markt. Weiter wollten Sony und Microsoft den Zeitraum zunächst nicht eingrenzen. Doch die Redmonder könnten sich inzwischen verplappert haben. In einem Interview mit Bloombergs Dina Bass bestätigte die Microsoft-Finanzchefin Amy Hood, dass mit einem Release im November geplant wird.

Ja, im November

Hood wurde im Interview mit der Frage konfrontiert, ob die „neue Konsole“ an den „November-Feiertagen“ („November holidays“) veröffentlicht wird, was sie mit einem klaren „Ja“ beantwortete. Später ließ Microsoft zwar ein Statement folgen, in dem die bisher nicht erfolgte Ankündigung des Release-Termins hervorgehoben wurde, doch scheint der November inzwischen in trockenen Tüchern zu sein.

„Wir freuen uns, die Xbox-Serie X zu veröffentlichen, die neben Halo Infinite einen neuen Maßstab für Leistung, Geschwindigkeit und Kompatibilität setzen wird, wenn sie ‚Holiday 2020‘ auf den Markt kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nichts mitzuteilen“, so Microsoft gegenüber Gamespot.

It was in response to a question from me and I said „new console“ and „November holidays.“ Her answer was the single word „yes.“ — Dina Bass (@dinabass) July 22, 2020

Natürlich kann die Antwort von Hood auf einem Missverständnis beruhen. Doch eine große Überraschung wäre die Veröffentlichung der Xbox Series X im bevorstehenden November ohnehin nicht. Interessanter ist eher die Frage, ob der Launch zu Beginn, in der Mitte oder am Ende des Monats erfolgen wird. Die Xbox One kam beispielsweise am 22. November 2013 auf den Markt. Sony schickte die PS4 am 15. November 2013 (USA) und am 29. November 2013 (Europa) ins Rennen.

Im März wurde die Xbox Series X auf offiziellen Produktseiten bestimmter Regionen mit einem Verweis auf „Thanksgiving 2020“ gelistet, was ebenfalls für eine Veröffentlichung im November 2020 sprach.

Wann erscheint die PS5?

Auch hinter dem Termin der PS5 steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Sony betonte immerhin, dass die PS5-Vorbestellungen nicht überraschend gestartet werden. Ihr bekommt demnach etwas Vorbereitungszeit. Wie bei den vorangegangenen Veröffentlichungen dürfte das Kaufinteresse die Verfügbarkeit anfangs übersteigen.

Noch ein kleiner Hinweis: Microsoft wird am heutigen 23. Juli 2020 einen Xbox Games Showcase veranstalten. Neuigkeiten über die Xbox-Serie X-Hardware, einschließlich eines Veröffentlichungsdatums, sollten nicht erwartet werden, da Microsoft bereits zu verstehen gab, dass sich der Showcase ausschließlich auf Spiele konzentrieren wird.

