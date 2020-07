Spider-Man Miles Morales: Eindrücke aus den Motion-Capturing-Aufnahmen des PS5-Titels

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint exklusiv für die PS5.

Zu den ersten Titeln, die Sony Interactive Entertainment für die PlayStation 5 ankündigte, gehörte „Spider-Man: Miles Morales“.

Mit einem vollwertigen neuen Ableger solltet ihr allerdings nicht rechnen. Stattdessen haben wir es hier mit einem Stand-Alone-Add-on zu tun, das sich hinsichtlich des Umfangs an Werken wie „Uncharted: The Lost Legacy“ orientieren wird. Zum Abschluss der Woche wurden via Twitter Eindrücke aus den Motion-Capturing-Aufnahmen in Umlauf gebracht, die wir euch natürlich gerne präsentieren wollen.

Diese zeigen Nadji Jeter, der in „Spider-Man: Miles Morales“ in die Rolle des Protagonisten schlüpfen wird, in Aktion. Die Motion-Capturing-Aufnahmen kommentiert Jeter wie folgt: „Eine so eindrucksvolle Persönlichkeit zu werden, bedeutet für mich die Welt. Die Geschichte von Miles ist das, was diese und die nächste Generation braucht!“

Offiziellen Angaben zufolge baut „Spider-Man: Miles Morales“, das noch in diesem Jahr für die PS5 erscheinen wird, auf dem originalen „Spider-Man“ aus dem Jahr 2018 auf. Ihr erlebt den Aufstieg von Miles Morales, während er neue Kräfte meistert, um sein eigener Spider-Man zu werden. Neben einer verfeinerten Schwing-Mechanik soll das Superhelden-Abenteuer auch eine Unterstützung der DualSense-Features spendiert bekommen.

Diese wird dafür sorgen, dass ihr die Spannung der einzelnen Netzschwünge, Schläge, Netzschüsse oder Venom-Blasts von Miles durch das haptische Feedback des Controllers hautnah spürt.

To become a character so impactful Means the World to me.

The story of Miles is what this generation & the next need!

I just thank the heavens above for blessing me with the opportunity & responsibility to bring him to Life!! #MilesMoralesps5 pic.twitter.com/iz2vLZrHgD

— Nadji (@NajJeter) July 24, 2020