Cuphead: Wird der Action-Plattformer heute für die PS4 angekündigt?

Aktuellen Berichten zufolge wird der knackige Action-Plattformer "Cuphead" den Weg auf die PlayStation 4 finden. Die offizielle Ankündigung soll bereits am heutigen Dienstag erfolgen.

"Cuphead": Erscheint es für die PS4?

In den vergangenen Jahren wurde der Action-Plattformer „Cuphead“, der sowohl durch seinen ausgefallenen Look als auch seinen knackigen Schwierigkeitsgrad auf sich aufmerksam machte, für den PC, die Xbox One und die Switch veröffentlicht.

Lediglich Besitzer einer PlayStation 4 gingen bisher leer aus. Unter Umständen könnte die Betonung hier auf dem Wörtchen bisher liegen. Aktuellen Berichten zufolge soll sich nämlich eine Umsetzung für die PlayStation 4 in Arbeit befinden. Für die entsprechenden Gerüchte sorgte ein Eintrag, der zwischenzeitlich im PlayStation Store auftauchte und ins Leere führte.

Ankündigung bereits heute?

Für weitere Spekulationen sorgt der für gewöhnlich gut informierte Gaming-Journalist Geoff Keighley, der vor ein paar Stunden einen Beitrag absetzte, in dem es hieß, dass es am heutigen Dienstag um 17 Uhr unserer Zeit ein Update zu einem seiner liebsten Indie-Studios geben wird. Könnte sich Keighley hier in der Tat auf das Studio MDHR und somit „Cuphead“ beziehen?

Zum Thema: Cuphead: Der Plattformer bekommt eine eigene Netflix-Serie spendiert

Sollten sich die Gerüche um die PlayStation 4-Version des knackigen Action-Plattformers bewahrheiten, dann erfahren wir spätestens am Nachmittag mehr. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

Anbei der offizielle Launch-Trailer zur Xbox One-Version von „Cuphead“, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in „Cuphead“ auf euch zukommt.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cuphead