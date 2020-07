Spider-Man Miles Morales: Könnte im Doppelpack mit einer Remaster-Version des Originalspiels erscheinen

Miles Morales wird durch die Straßen New Yorks schwingen.

Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Insomniac Games werden zum Launch der PlayStation 5 auch „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ veröffentlichen. Daber handelt es sich um eine Standalone-Erweiterung zum 2018 erschienenen „Marvel’s Spider-Man“, das zu der Zeit einige interne Sony-Rekorde aufstellen konnte.

Plant Sony ein Paket für die PlayStation 5?

Auch wenn „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ beim Umfang an „Uncharted: The Lost Legacy“ erinnern soll, so besteht Insomniac Games darauf, dass es wie ein komplett eigenständiges Spiel behandelt wird. Nun deutet ein kurzer Ausschnitt aus der neuesten Ausgabe der Game Informer an, dass die PS5-Veröffentlichung auch im Doppelpack erfolgen könnte.

So heißt es in der Game Informer: „Miles Morales ist kein traditioneller Nachfolger, da es im Paket mit einer Remaster-Version von Insomniacs Spider-Man erscheinen wird, das die PS5-Hardware komplett ausnutzt.“

Bisher hat Sony Interactive Entertainment eine Remaster-Version noch nicht offiziell angekündigt, auch wenn es durchaus Sinn macht, dass man die für „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ aktualisierte Spielwelt auch für eine Neuauflage des bisherigen Abenteuers verwendet. Es ist noch nicht bekannt, ob das neue Spiel auch einzeln auf den Markt kommen oder ausschließlich im Doppelpack erhältlich sein wird.

Sobald weitere Informationen zur Veröffentlichung von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Da die PlayStation 5 noch keinen Termin hat, wurde auch das Spiel noch nicht datiert.

